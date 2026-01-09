«Ara estem més emprenyats que abans»: l'acord entre la UE i Mercosur escalfa els ànims a la C-16

Els pagesos de la Catalunya Central estan indignats després de conèixer que l'acord entre la UE i Mercosur ha aconseguit els vots necessaris aquest divendres. "Ara estem més emprenyats que abans", admet Guillem Solà, un dels portaveus de Revolta Pagesa i concentrat al tall de la C-16. El sector manté la mobilització a l'altura d'Olvan i ha posat en tensió el trànsit en vies paral·leles, al límit del col·lapse per l'increment de circulació habitual dels caps de setmana a la zona.
Malgrat que el resultat no ha sorprès ningú, els pagesos de la Catalunya Central refermen la seva decepció amb les polítiques agràries de la Unió Europea. "La cosa estava cantada", ha reconegut Solà a l'ACN, si bé apunta que l'acció és necessària perquè la societat prengui consciència del que suposarà aquest acord. "La sentència de mort ja estava firmada, i ara ja tenim un peu i mig a l'altre barri", afirma en referència a les dificultats que el sector primari pateix els últims anys.
Per Solà, "si la degradació del sector segueix endavant, sense relleu i amb les importacions que no tinguin un etiquetatge clar (...) la gent del carrer ho hauria de veure". De fet, defensa que fins i tot un acord com el de la UE amb el Mercosur s'ha de poder "revertir" si es comprova que no es compleixen "al 100% les condicions".
A tall d'exemple, una de les línies vermelles, apunta, hauria de ser que el producte importat es pugui traçar i estigui ben etiquetat per evitar que es vengui "com si fos produït aquí". I és que un dels principals temors de la pagesia catalana és que el pacte pugui suposar una competència deslleial amb productes que no tenen els mateixos estàndards de qualitat ni normatives sanitàries.
Compromís reforçat amb la protesta
Ni el pas de les hores, el fred o les decisions desfavorables de la comunitat han desinflat els ànims dels pagesos concentrats. La protesta continua endavant i, sobre la taula, mantenen la possibilitat d'augmentar la pressió. "El primer dia érem una quarantena de tractors i ara ja som un 50% més", explica Solà. Són uns 150 pagesos del Berguedà, Osona, l'Anoia i el Bages, i l'objectiu és allargar la protesta tot el cap de setmana. "La tovallola no s'ha de tirar mai i l'esperança no es pot perdre mai", ha declarat Emili Aguilera, un pagès jubilat de Sallent present al tall. També és present a la mobilització el pagès i alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, que ha asseverat que "Olvan és un poble eminentment agrari i pagès, i ens toca estar al costat del sector". El batlle indica que "quan tots els instruments de diàleg no acaben d'arribar, ens toca la mobilització", amb l'esperança de "forçar un canvi de posicions".
De fet, la persistència es nota des de mitja tarda a la zona. Malgrat que el sector hagi descartat tallar el pas per la carretera vella, la C-16z, per on es desvia el trànsit entre els quilòmetres 90 i 95 de l'autovia, sí que hi han fet passades en marxa lenta alguns dels tractors concentrats. A més, puntualment s'ha hagut de regular el trànsit per l'afectació de les cremes fetes al bell mig de la C-16 i que han provocat un fum tan intens que no permetia garantir la seguretat als conductors a la via paral·lela.
Aquests ingredients se sumen a les afectacions habituals del dia i l'hora a l'Eix del Llobregat, que veu incrementar notablement l'afluència de vehicles que es dirigeixen a la Cerdanya o Andorra cada divendres a la tarda i vespre. L'efecte navegador deriva la circulació per indrets gens habituats a un pas tan freqüent de vehicles i, més enllà de Cal Rosal, també intenten fer via per llocs com el nucli d'Olvan o el camí entre Casserres i Graugés.
Així mateix, els conductors que puguin superar el caos entre Casserres, Olvan, Gironella i Berga, hauran d'incrementar la prudència un cop passat el Túnel del Cadí, on Trànsit adverteix d'afectacions en la circulació per les nevades des de les cinc de la tarda. En aquest sentit, a quarts de set de la tarda, s'ha tallat la carretera entre Castellar de n'Hug i Toses (BV-4031) per la neu. També cal tenir present que, al migdia, la C-16 també ha restat tallada durant una hora en ambdós sentits de la marxa per un accident a l'altura de Cercs.