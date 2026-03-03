Primera Fira de la Formació i l’Ocupació del Berguedà: tot el que has de saber

Berga acollirà la primera la Fira de la Formació i l’Ocupació del Berguedà, una proposta que pretén obrir portes a l’ocupació al territori i apropar el teixit empresarial a les persones que cerquen feina. La trobada s’allargarà durant dues jornades: l’11 i el 12 de març.
El format escollit s’inspira en el speed dating: entrevistes breus, dinàmiques i directes perquè professionals i empreses s’identifiquin mútuament sense dilacions. Amb aquest mètode, la fira vol transformar la presentació de perfils en una acció àgil i connectar-los amb les firmes que busquen cobrir vacants. L’organització aposta per consolidar l’esdeveniment com a trobada anual de referència en l’àmbit de la formació i l’ocupació a la comarca, remarcant l’aliança entre entitats públiques i privades per donar impuls al mercat de treball local.
La Fira de la Formació i l’Ocupació del Berguedà està organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, l’Agència de desenvolupament del Berguedà, el Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament de Berga, amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’objectiu és clar: reforçar el teixit econòmic proper i facilitar la presentació de candidats, de forma ràpida, a les empreses actives a la zona. Es vol donar visibilitat al potencial professional del Berguedà i facilitar la contractació sense intermediaris, afavorint la retenció del talent jove i sènior, així com la reducció de l’atur.
Programació de la fira
Durant la jornada inaugural, l’11 de març, es desplegarà la Fira FP PIME. Aquest espai posa el focus en estudiants de formació professional que busquen la seva primera oportunitat laboral. La mecànica de trobades ràpides dona a petites i mitjanes empreses la possibilitat d’identificar persones preparades per incorporar-se de manera immediata.
A la Fira FP PIME, l’activitat UP BERGUEDÀ obrirà portes a estudiants i docents dels centres educatius i connectarà amb l’entorn empresarial. El programa inclourà activitats per afavorir l’intercanvi i la col·laboració entre àmbits educatius i empresarials. Paral·lelament, un espai pràctic i experiencial rebrà estudiants de quart d’ESO per mostrar-los de prop els oficis, i s’organitzarà una taula rodona on empreses relataran el seu pas per l’FP Dual. Aquesta jornada busca despertar inquietuds professionals entre els joves, fer visibles les opcions reals de la formació professional i desmuntar tòpics sobre oficis convencionals i nous.
La segona jornada tindrà com a eix la GiraFeina +45. L’activitat, centrada en el col·lectiu major de quaranta-cinc anys, vol obrir camí a qui vulgui reorientar-se o donar un nou impuls al seu currículum, sense restriccions d’edat per participar-hi. Els assistents podran accedir de manera directa a processos de selecció i, fins i tot, tancar contracte el mateix dia.
En el marc de la GiraFeina +45, Cèlia Hil, formadora en talent sènior, impartirà dues ponències. La inscripció prèvia, imprescindible per optar a les ofertes i activitats, s’ha d’efectuar a bergueda.girafeina45.cat, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. L’organització posa especial èmfasi en la valuosa experiència i l’adaptabilitat d’aquest segment, tot sovint menystingut en seleccions, i habilita recursos específics per millorar-ne l’ocupabilitat.
Aquesta iniciativa s’integra en el programa Encuentros 45+, impulsat per la Cámara de Comercio de España i cofinançat pel Fons Social Europeu FSE +, destinat a facilitar la inserció de col·lectius amb més dificultats d’accés al món laboral. La fira busca sensibilitzar empreses sobre el valor afegit de la pluralitat generacional i promoure igualtat d’opcions per a totes les persones.
Impacte local i model per a altres comarques
La intenció central és apropar estudiants, famílies i orientadors a les empreses de la zona, proporcionant-los una visió directa de les alternatives formatives i professionals que obre la formació professional a la comarca. Amb aquesta fórmula, la Fira de la Formació i l’Ocupació del Berguedà s’erigeix com a espai de trobada per impulsar la incorporació al món laboral i contribuir a l’activació econòmica local, mitjançant la promoció de talent i la cooperació entre els diferents actors del Berguedà. La voluntat dels impulsors és que aquesta fira pugui esdevenir referència exportable a altres territoris i consolidi un sistema que prioritzi proximitat, innovació i flexibilitat en resposta a les dinàmiques del mercat laboral.