Com era la fàbrica Asland? El MNACTEC treu a la llum 70 fotografies inèdites del gegant del ciment

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) ha sumat un lot de 70 negatius fotogràfics en blanc i negre, datats el 1984, que retraten l’antiga fàbrica de ciment Asland al Clot del Moro, a Castellar de n’Hug. Aquesta aportació ha estat possible per la donació de Rafel Freixa, qui signa les imatges.
La sèrie mostra la fàbrica en desús, abans de la seva adquisició per part de la Generalitat de Catalunya l’any 1996 i abans que l’equipament es transformés en museu. Aquest nou recurs fotogràfic s’arxiva al MNACTEC i afegeix documentació rellevant sobre la memòria industrial catalana. Les instantànies, més enllà del valor històric, recullen una realitat industrial i social que travessava un període de transformació per a aquesta zona.
Imatges d'elements desapareguts
Les imatges cedides per Rafel Freixa exploren tant exteriors com interiors de la fàbrica Asland. S’hi observen detalls de l’arquitectura, la xemeneia, el Xalet del Clot del Moro, els habitatges destinats als enginyers i la caserna de la Guàrdia Civil. Diversos elements plasmats en aquestes fotografies ja han deixat d’existir, fet que aporta un valor documental addicional a l’arxiu.
Aquest recull visual permet identificar aspectes del procés industrial original i contribueix a la interpretació tècnica i històrica, tant per especialistes com per qui ho visita. El fons, a més, facilita la reconstrucció gràfica d’espais modificats o desapareguts, i esdevé font de consulta per futurs projectes de restauració, recerca i difusió del patrimoni industrial.
L’antiga fàbrica de ciment Asland, al Clot del Moro, a Castellar de n’Hug, va funcionar des de 1904 fins a 1975. Després de l’aturada de l’activitat, la Generalitat va adquirir el conjunt i va promoure la seva rehabilitació. Amb aquest impuls, l’espai es va convertir en el Museu del Ciment de Castellar de n’Hug, seu territorial del MNACTEC, inaugurat el 2002.
El complex, envoltat per un entorn natural singular, va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de monument històric el 2005. L’equipament ofereix als visitants una immersió per comprendre la fabricació del ciment i la rellevància d’aquest sector per al desenvolupament econòmic, tecnològic i social de la comarca durant el període d’industrialització.
Accés digital del fons fotogràfic
El fons fotogràfic està disponible per a consulta a l’arxiu en línia del MNACTEC, on es conserven i es difonen materials visuals que permeten analitzar a fons la història de la industrialització a Catalunya. Les fotografies de Freixa, a banda de preservar espais actualment irrecuperables, aporten recursos a la recerca i divulgació del patrimoni fabril català.
Entre les imatges destacades hi ha la xemeneia en estat d’abandonament i vistes generals de l’edifici des de diversos angles, així com la captura del moment en què es va signar l’acta de donació per part de Rafel Freixa i el director del MNACTEC, Albert Tulleuda. Totes aquestes fotografies, accessibles digitalment, permeten a investigadors, estudiants o públic general enllaçar amb el passat industrial català i entendre el valor de la preservació patrimonial de cara al futur.
L’ampliació del fons fotogràfic s’inscriu dins la missió del MNACTEC, que figura entre els tres museus nacionals reconeguts pel Parlament de Catalunya. El museu actua amb la voluntat d’exposar de manera permanent la implantació i desenvolupament de la ciència i la tecnologia a Catalunya, així com l’impacte en la indústria i la societat. La seu central, situada a Terrassa, ocupa el Vapor Aymerich, Amat i Jover, antic edifici modernista destinat a la indústria tèxtil, obra de Lluís Muncunill i bastit entre 1907 i 1908. El 2019 fou declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. El MNACTEC, a més de custodiar i mostrar objectes o documents, impulsa recerca, difusió científica i manté una xarxa de seus territorials i museus vinculats a la història industrial arreu de Catalunya.