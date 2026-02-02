L'Esbart Cadí celebra 75 anys de dansa, cultura i poble

L'Esbart Cadí de Bagà viurà un 2026 de celebració. I és que l'agrupació dansaire bufa enguany les 75 espelmes. L'entitat commemorarà l'efemèride amb una programació especial que vol retre homenatge a la seva història i, a la vegada, mirar el futur. El lema de l'aniversari és La vida no es viu, es dansa, i l'agenda donarà el tret de sortida aquest diumenge, a la Festa de l'Arròs.
"Aquest 75è aniversari no és només una festa, és un agraïment", recalquen els membres del Cos de Dansa, avançant que la colla vol reconèixer totes les persones que han fet possible la seva trajectòria: des dels fundadors fins als balladors actuals, a banda del públic que omple places i teatres en cada ocasió. En aquest sentit, els responsables posen de manifest que "sense poble, no hi ha Esbart", convidant a tota la vila de Bagà i el conjunt de la comarca del Berguedà a sumar-se als diferents actes.
Des de l'entitat també han posat en relleu l'estrena d'una identitat visual renovada i una nova pàgina web, pensada per preservar la història i obrir l'entitat al futur. "Un Esbart viu no només balla: comunica, acull i transmet", expliquen els representants. En definitiva, accions de millora que exemplifiquen l'aposta perquè l'Esbart Cadí continuï sent un "referent de la dansa tradicional catalana i un espai de trobada intergeneracional".
Les 12 propostes del calendari
La primera cita del programa d'aniversari és el 8 de febrer, en "una de les festes més estimades del calendari baganès: la Festa de l'Arròs". Aquesta tradició incorpora aquest 2026 un element innovador i carregat de simbolisme: els Nans de l'Esbart Cadí. Aquests nous personatges neixen "amb vocació de futur", concebuts com una "icona popular que acompanyarà l'Esbart" els anys vinents. D'altra banda, la jornada també permetrà que els escolars mostrin les darreres danses treballades en el marc del projecte Auladansa.
El 26 d'abril, l'Esbart torna als escenaris amb una versió escènica de la dansa tradicional: la Ballada de Primavera. Aquesta proposta aposta per integrar als balls un llenguatge més teatral, dialogant amb noves mirades i sensibilitats més teatrals. Serà una trobada pensada per sorprendre el públic tradicional i apropar nous espectadors. El cap de setmana del 23 i 24 de maig serà lúdic, amb les colònies esbart infantil i el dinar de germanor de l'Esbart al Santuari de Paller.
Els mesos de juny i juliol seran per les celebracions populars. El 13 de juny, l'Esbart infantil porta la dansa tradicional a les Festes del Barri del Roser, amb un curs infantil que clourà el 28 de juny a la Festa Major del Barri de Tarradelles. El 25 de juliol, serà el torn de la Festa Major de Bagà, ocasió que viurà un gran espectacle musicat per l'ocasió. El muntatge tindrà arranjaments originals d'Eduard Iniesta, en una proposta única que "combinarà memòria, música, dansa i emoció per reivindicar la dansa com a llenguatge viu, compartit i ple d'identitat".
L'activitat es reprendrà amb força al setembre, quan s'ha previst la tradicional Trobada d'esbarts el dia 19 i una caminada popular el 27. L'11 d'octubre, l'Esbart participarà en les Festes de la Baronia de Pinós interpretant algunes danses medievals i amb un taller. Per la Fira de Tots Sants, el 7 de novembre, es farà una mostra de danses aprofitant l'inici del nou curs infantil. El 21 de novembre s'ha previst un sopar d'homenatge pensat per "agrair totes les persones que han fet créixer l'Esbart durant aquests 75 anys". L'agenda posarà el punt final el 13 de desembre, amb el vermut obert i ballada informal al mig del poble per recollir fons per La Marató del 3Cat.