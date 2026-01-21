Bagà rendeix homenatge al seu teixit esportiu en la nova Nit de l'Esport

Bagà celebrarà aquest cap de setmana la primera Nit de l'Esport de la vila. L'acte tindrà forma de gala de premis, en la qual es reconeixerà la trajectòria, implicació i resultats de quatre esportistes i entitats esportives baganeses. La primera edició entregarà guardons a Núria Balaguer, Jan Torrella, Clàudia Pons i els Amics de l'Atletisme de Bagà.
"Bagà és una vila on es fan moltes activitats esportives i on destinem molts esforços i recursos per fer-ho possible", ha posat en relleu l'alcalde de Bagà, Lluís Casas, qui ha remarcat que "la motivació principal de la gala és fer un homenatge a l'esport". El batlle ha posat en relleu que, "des de fa uns anys, comencem a tenir uns esportistes d'elit al poble" i, per tant, "aprofitant aquest homenatge a l'esport, hem pensat que és una bona ocasió per reconèixer aquests esportistes que avui dia estan triomfant".
En total, hi haurà quatre persones i associacions premiades aquest 2026. El guardó a la Millor esportista femenina serà per Núria Balaguer, esquiadora de muntanya (skimo). El consistori en destaca el talent i esperit de superació en aquesta disciplina. El premi al Millor esportista masculí és per a Jan Torrella, corredor de curses de muntanya, per la seva trajectòria i els seus assoliments en la darrera temporada.
El reconeixement a la trajectòria esportiva concedeix a Clàudia Pons. La vila posa en relleu la seva vida dedicada a l'esport, marcada per la constància i el compromís amb Bagà. Actualment, és la seleccionadora espanyola de l'equip femení de futbol sala. Finalment, l'associació Amics de l’Atletisme de Bagà rebrà el premi a l'entitat esportiva, per la seva dilatada tasca de foment de l'esport base.
"Volem que aquests premis serveixin per donar una empenta a la gent. Que s'animin a fer coses i tinguin més motivació per millorar", ha recalcat Casas. La cita tindrà lloc el 24 de gener, a partir de les 19.00 hores, al Casal de la Vila de Bagà. A més dels parlaments i l'entrega de premis, des de la corporació local també avisen que hi haurà sorpreses. L'acte serà presidit per l'alcalde i comptarà amb la presència del secretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Abel Garcia.