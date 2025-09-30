La plaça Porxada de Bagà ja llueix nova aparença

La renovació de la plaça Galceran de Pinós de Bagà està pràcticament enllestida. Els operaris culminen les darreres pinzellades d'unes obres a la popularment coneguda com a plaça Porxada, que s'hauran allargat unes 12 setmanes i han comportat la substitució del paviment, així com l'actualització de les instal·lacions de serveis que passen per sota l'enllosat. "El resultat és espectacular", celebra l'alcalde, Lluís Casas.
La intervenció va arrencar a finals del mes de juny, i de seguida hi va haver sorpreses. El que s'havia plantejat com una remodelació va esdevenir, de sobte, en l'escenari d'una excavació arqueològica fruit de la descoberta d'un paviment original de la plaça, datat al segle XIII. Aquesta troballa, explica l'alcalde, ha implicat un lleuger endarreriment en els terminis, pel fet que "s'han hagut de fer uns estudis i un replantejament del porxo de baix". La solució implementada ha estat mantenir una part dels còdols i col·locat la nova llosa en l'espai adjacent als habitatges, mantenint l'essència i garantint l'accessibilitat.
D'aquesta manera, el veïnat diu adeu a l'enrajolat dels anys 60, i dona la benvinguda a les llambordes de pedra silícia grisa, escollides en un procés de participació popular a través d'una consulta entre els residents al poble. Però també s'han fet treballs dels que no es veuen, a les entranyes de la plaça, renovant part de les instal·lacions que, amb el pas del temps, havien quedat envellides i han provocat alguns problemes per disfuncions, com humitats en alguns edificis. Un cop culminat, el patró de l'enllosat s'ha fet respectant l'anterior, per tal de mantenir la identitat de la plaça.
Cal tenir present que aquest espai és un dels més simbòlics de Bagà, i acull diferents esdeveniments tradicionals i actes populars molt lligats a la història de la vila. De fet, l'estrena d'aquesta plaça serà en el marc d'una de les cites més recents, però igualment consolidada. És el cas de l'Ultra Pirineu, que en la seva edició de 2025 esdevindrà, de facto, la inauguració de les obres acollint la sortida de les curses. "La plaça estarà a punt per ser l'escenari idíl·lic en aquestes sortides, amb la cançó de L'últim dels mohicans sonant de fons com habitualment", ha precisat el batlle.
Tot plegat, l'actuació a la plaça Porxada ha comportat una inversió de 309.400,00 euros (sense IVA), finançades entre la Generalitat i l'Ajuntament de Bagà -el 20% els aporta el consistori amb fons propis i la resta es cobreixen a través del PUOSC-. "És una de les obres més grans del mandat actual", ha avançat Casas, afegint que "considerem que era una obra fonamental, perquè estava en molt mal estat". En canvi, la corporació no ha intervingut el porxo superior, pel fet que "estava en millor estat que la resta de la plaça, i per això no s'ha tocat", diu l'alcalde, que detalla que "de cara al futur també s'haurà de refer".