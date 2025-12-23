Els Pedregals veuen la llum al final del túnel: ajuntament i empresa arriben a una entesa

L'Ajuntament de Berga podrà passar d'any amb un dels principals projectes d'aquest 2025 ben encarrilat. I és que després de mesos d'estira-i-arronsa amb l'UTE (Unió Temporal d'Empreses) que s'ha de fer càrrec de les obres d'urbanització dels Pedregals, les dues parts han arribat a una entesa tècnica que permetrà posar fil a l'agulla definitivament als treballs amb l'entrada del nou any.
"Al final hem pogut desencallar aquesta situació i ja podem veure el material per començar l'obra a la part baixa de la urbanització en construcció", ha celebrat el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, qui ha anticipat que "després de festes és quan veurem l'inici més real i evident de les obres". "Podríem dir que les obres ja estan en marxa", ha recalcat.
En concret, el consistori i l'adjudicatària s'han situat en un escenari còmode per totes dues parts, fent cessions per banda i banda i establint un acord que resol tots els aspectes tècnics que s'havien de modificar per la part elèctrica. El desajust va sorgir amb l'actualització d'un informe d'Endesa que, tal com va fer públic en el decurs d'una sessió de ple el regidor Lluís Minoves, podia fer elevar notablement la factura final. Si bé la corporació no ha volgut precisar cap dada, ha deixat clar que l'acord és satisfactori i que, com que en tota obre hi sol haver imprevistos que poden desajustar la balança, ja es farà el còmput per saber quina part ha d'assumir cada propietari i quina l'administració.
De fet, l'Ajuntament dona per fet que hi haurà d'haver una "modificació del contracte per part del ple", i serà en aquest escenari que es donaran els detalls d'aquest acord que "permet que iniciïn les obres". "S'ha fet aquesta situació d'anar afinant molt la documentació que ens havia passat Endesa, anar descrivint en cadascuna de les partides si això incrementava l'obra o no, i s'ha vist tècnicament què és el que s'havia de considerar com a increment i què no", ha puntualitzat Serra.
Sigui com sigui, el titular d'Urbanisme defuig dels coets pel que fa a l'assoliment d'aquest inici efectiu de les obres (considerant que l'engegada administrativa va ser amb l'ordre del 3 de novembre) respecte del balanç anual d'execució pressupostària. "Hem vist aquests últims dies que totes les administracions fan balanç de què s'ha executat i què no. Per les persones de carrer, executar vol dir que l'obra estigui acabada, i això és evident que als Pedregals no passa", ha matisat Aleix Serra. En tot cas, sí que ha posat en relleu que "a l'Administració, cadascun dels passos és important: la licitació, l'adjudicació i l'inici de les obres, i és aquí on estem amb els Pedregals".
En definitiva, el regidor considera que "s'ha fet un pas important per encarrilar l'obra i que arribi a bon port". I tot això, mantenint la seva postura ferma però conciliadora: "El que no volíem era estripar la baralla ni tensar la corda". Amb tot, tenint en compte el termini d'execució previst, s'espera que els treballs d'urbanització dels Pedregals coincideixi amb el decurs de l'any 2026, pel fet que s'ha estimat un any de feina. "Hem de comptar que durant tot el 2026 hi haurà obres als Pedregals, i no hauria d’anar molt més enllà", ha sentenciat.