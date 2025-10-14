Les obres als Pedregals: cinc mesos adjudicades i cap màquina treballant

Ja fa cinc mesos que l'Ajuntament de Berga va adjudicar els treballs d'urbanització als Pedregals a la UTE guanyadora de la licitació (Fertres-Barcino). Des d'aleshores, no hi ha hagut cap canvi en aquesta zona de l'oest de la ciutat. Lluny del soroll i el moviment que s'espera en unes obres d'aquesta magnitud, el carrer comunicant i els indicis de solars continuen en solitud. Davant d'aquesta situació, l'equip de govern afirma que sol·licitarà a les empreses responsables que engeguin al novembre.
"Tenim una obra que està adjudicada i no ha començat, per tant, això és una anomalia", reconeixia als mitjans el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, en la roda de premsa prèvia a la sessió plenària. Sense entrar en detalls de les raons d'aquest ajornament, Serra s'ha referit les darreres setmanes a "un seguit d'estudis i informes pendents per la part elèctrica, d'Endesa, que tenen implicacions en la feina que s'ha de fer i l'import de tot plegat". En tot cas, considera que en qualsevol obra hi pot haver sobrecostos, però que l'execució dels treballs no pot dependre de supòsits: "Si hem de parlar de problemes, que siguin reals, no especulacions futures". És per aquest motiu que han demanat a l'adjudicatària que, de cara al mes de novembre, comenci les obres.
"L'empresa pot estar disconforme amb algunes coses, com passa amb la majoria d'obres. Però això no ha d'impedir que comenci l'obra", argumenta el titular d'Urbanisme, que exposa que "mentre passen els mesos i l'obra no comença, la inquietud dels propietaris creix i és lògica", afegint que "això no és bo ni pels propietaris, ni per l'empresa, ni per l'Ajuntament". "No anem a buscar cap conflicte, però sí a marcar un inici concret de les obres per d'aquí a unes tres setmanes, i que es compleixi", incideix el regidor.
Com era d'esperar, els grups de l'oposició també es van referir a la qüestió al torn de precs i preguntes durant la sessió plenària. El primer va ser Ferran Aymerich, de Junts, preguntant si l'acta de replanteig ja estava signada, i que Serra li va respondre que no. El responsable d'Urbanisme es va referir a aquestes visions diferents sobre la casuística entre l'empresa i el consistori, i va compartir públicament la demanda per a l'inici dels treballs a l'empresa al novembre, explicant que "creiem que és un termini suficient perquè l'empresa s'organitzi, perquè aclarim el que hàgim d'aclarir i perquè engeguem". "De problemes en sortiran, però hem d'engegar", reiterava.
Un desajustament de mig milió d'euros?
En canvi, el regidor de BeGI Lluís Minoves va anar més enllà en aquest tema, demanant explícitament quina era la raó per la qual no s'havien començat les obres a Serra. "Jo no entraré aquí a un detall tècnic d'unes obres, amb uns problemes, unes converses i uns informes, perquè no toca", apuntava, remarcant que "la nostra voluntat política és que l'obra comenci, com sigui, perquè per això la tenim adjudicada". Minoves va insistir en la mateixa línia, plantejant qui assumiria els eventuals increments pressupostaris dels treballs (es van licitar per un valor de 2,3 milions d'euros), amb un Serra indicant que "hem dit al ple que l'Ajuntament assumiria les reparacions d'obres que estaven contemplades en el projecte, i que les quotes urbanístiques dels propietaris i l'Ajuntament havien d'assumir la resta".
Així, Minoves va compartir que fruit de la seva indagació, havia estat coneixedor que en l'informe demanat a Endesa a posteriori de l'adjudicació, es presentaven uns nous costos, amb una operació que podria fregar els 500.000 euros. "Si fos una petita reparació, l'empresa ja l'hagués assumit i hauria començat. El que passa és que es tracta d'un import molt elevat i l'empresa no el pot assumir, perquè no li pertoca. Per això demano què farem", replicava el regidor de BeGI. "Soc el primer que vull que comencin les obres", afegia Minoves, declarant que "soc coneixedor com vostès del problema que hi ha" i, per tant, "demano i no exigeixo, però gairebé, que informin sobre aquest tema i ho solucionem ja".
"Jo crec que no estem demorant res", contestava aleshores l'alcalde, Ivan Sànchez, emfatitzant els aclariments de Serra sobre la comunicació amb l'empresa per al pròxim inici de les obres i, a partir d'aquí, "anirem corregint els desajustos que puguin anar sortint". "No s'hi ha de donar més voltes. L'objectiu ha de ser que les obres als Pedregals comencin i acabin", sentenciava el batlle. Un cop comencin els treballs, i segons el projecte aprovat i adjudicat, les obres s'allargaran nou mesos.