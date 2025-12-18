Junts per Berga suspèn l'execució pressupostària de l'ajuntament aquest 2025

Junts per Berga suspèn l'execució pressupostària d'aquest 2025 per part de l'Ajuntament de Berga. El portaveu del grup municipal i cap de l'oposició, Ramon Caballé, ha aprofitat la recta final de l'any per passar comptes del grau de compliment dels projectes previstos en els comptes d'enguany i parant atenció al capítol d'inversions, afirmant que tan sols s'ha fet efectiu un de cada deu euros contemplats. Davant d'aquesta situació, avança que la formació deixa "la porta mig tancada" per a la negociació dels pressupostos de 2026.
"No és un bon balanç", ha resumit Ramon Caballé en la seva exposició a partir dels càlculs fets pel grup sobre l'acompliment dels comptes d'enguany al consistori. Segons la seva anàlisi, només un 11,13% dels 5,1 milions d'euros previstos en el capítol d'inversions s'ha fet realitat, sent les reparacions de paviment les més voluminoses pel que fa a la inversió (150.000 euros), així com els treballs a la xarxa d'aigua (dividits en dos projectes de 120.000 i 110.000 euros). "Predominen les accions de manteniment", remarca.
El gruix més important d'actuacions estan "encallades", pel fet que malgrat que es van posar a caminar, no han arribat gaire lluny. L'exemple més clar i que més ha condicionat són les obres d'urbanització dels Pedregals, adjudicades a l'inici de l'estiu i que encara no s'han posat en marxa pels desacords amb l'empresa guanyadora del concurs. Aquest grup d'accions en standby sumen 3,5 milions d'euros, és a dir, el 68,94% del total del capítol d'inversions. Ara bé, el bloc més "crític", apunta el cap de l'oposició, és el dels projectes previstos que ni tan sols s'han iniciat en el decurs del 2025, que sumen 1 milió d'euros (19,93%) i engloben treballs com l'adquisició de béns immobles, els treballs a la plaça de les Cols o l'adequació del camp de futbol 7.
"Hi ha uns problemes de planificació que deriven en la direcció política dels projectes estratègics", ha valorat Caballé, qui ha considerat que la responsabilitat d'un equip de govern és prioritzar i apostar amb garanties pels projectes plantejats. A més, també ha retret als grups de la CUP i ERC que no han sabut optimitzar els recursos que s'han deixat d'invertir. Tot això, conclou el portaveu de Junts, comporta quatre conseqüències principals a la ciutat: un fre al desenvolupament urbanístic, un retard estructural de les infraestructures bàsiques, una pèrdua d'oportunitats de finançament extern, i la desconfiança de la ciutadania.
Poca confiança pel 2026
En aquest exercici de reflexió i diagnosi, Ramon Caballé també ha parlat del futur pròxim. D'una banda, s'ha ofert a brindar solucions que puguin revertir la situació actual perquè "la ciutat no es pot permetre tornar a tenir aquesta baixa execució". A tall d'exemple, ha insistit en la necessitat de convocar la plaça de Cap de Serveis Tècnics prevista en la darrera modificació de la Relació de llocs de treball de la corporació, amb l'objectiu d'endreçar l'àrea i poder despatxar millor i més de pressa els projectes. També plantegen activar un pla de xoc per aprendre a primar les actuacions i intervenir-hi, si cal, fent contractacions externes. Això, a més, hauria d'incorporar un exercici de transparència pública sobre l'execució, consideren, fent un seguiment trimestral.
"L'ajuntament està en una situació que pot fer inversió, però avui dia no la fa", reivindica Caballé. Tot plegat, resulta en un context en el qual les converses pels pròxims comptes no és favorable. "No arribem gens contents a la negociació", afirma el cap de l'oposició, qui avança que "la porta està mig tancada". "Tinc la responsabilitat d'assistir a totes les trobades que em convoca el govern. Ara bé, les dades no són bones, i és una evidència", recalca. D'aquesta manera, el grup està expectant al plantejament que els pugui posar sobre la taula el regidor d'Hisenda, Moisès Masanas, tenint en compte que avui dia encara "no hem fet cap reunió ni hem vist cap document". En tot cas, detalla que "si l'equip de govern planteja un pressupost com el darrer, amb un discurs per vendre'l com el més gran de la història, és impossible que hi siguem perquè sabem que no es complirà".