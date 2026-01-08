Berga se suma a la Marató de donació de sang i plasma de Catalunya 2026

És la "festa major de la donació de sang". Entre el 8 i el 17 de gener, el Banc de Sang i Teixits (BST) desplega la Marató de donació de sang i plasma de Catalunya 2026, la campanya que té per objectiu remuntar les donacions i restablir les reserves de sang que s'han vist afectades per les festes de Nadal. I els berguedans ho tindran molt fàcil per sumar-s'hi, ja que Berga forma part de la iniciativa i acollirà una jornada de donació de sang i plasma.
Serà el dijous vinent, 15 de gener. L'acapte es desenvoluparà a l'Hotel d'Entitats, de 10.00 a 14.00 hores, i de 17.00 a 21.00 hores. Es tracta d'una de les 102 accions de donació previstes en una vuitantena de municipis catalans, amb la fita de les 10.000 donacions a l'horitzó. De fet, per incentivar la donació, algunes de les jornades tindran lloc en espais singulars que aporten valor recíproc al fet de donar, com el Palau de la Música, el Palau Robert, el Caixaforum, el Cosmocaixa o la Fàbrica de creació Fabra i Coats. L'engegada de la campanya serà, precisament, aquest dijous al Recinte Modernista Sant Pau de Barcelona.
També es pot participar acostant-se als punts fixos de donació de sang i plasma disponibles en 12 hospitals catalans. El més proper al Berguedà és l'Hospital Sant Joan de Déu - Fundació Althaia de Manresa. Pots consultar tots els punts de donació, a més de les dates i els horaris de la campanya, en aquest enllaç.
Il·luminació vermella per donar-li difusió
Des del Banc de Sang i Teixits també s'han proposat consolidar una "tradició que havia començat tímidament anys enrere" i que "aquesta Marató arriba a una dimensió inesperada". Es tracta de l'acció per il·luminar de color vermell més d'una cinquantena d'edificis emblemàtics i altres instal·lacions concorregudes en diferents poblacions participants en la campanya. S'ha previst aquest dissabte, 10 de gener, amb la finalitat d'esdevenir un "aparador de crida a sumar-se a la gran setmana catalana de donació de sang i plasma". A Berga, il·luminarà la façana de l'Ajuntament del 10 al 15 de gener.
Amb tot, la iniciativa s'acompanya del lema El vincle que ens fa immensos, posant el focus en aquest gest solidari i altruista que és donar sang. Des del BST remarquen que "cada acció altruista transcendeix la persona que la fa" i per això, "la Marató, més enllà de ser un reclam col·lectiu pensant en els pacients de molts hospitals, és també una forma de teixir un vincle invisible, però profund amb tota la comunitat". Cal tenir present que, tal com assenyalen, "amb només 20 minuts del nostre temps, contribuïm a salvar fins a tres vides i a prendre partit d'una generositat col·lectiva i silenciosa, però que engrandeix al qui dona i al qui rep".
Segons apunten des del BST, "aquest 2026, més de 70.000 persones ingressades als centres hospitalaris de Catalunya necessitaran alguna transfusió de sang, plasma o plaquetes provinents de la donació de sang" i, per tant, "caldran més de 240.000 donacions per cobrir aquestes necessitats". Entre totes, la mateixa entitat exposa que "una de cada tres donacions de sang és per a malalts de càncer", sent el col·lectiu de pacients que actualment requereix més transfusions de sang. Segueixen els usuaris amb afectacions de l'aparell digestiu i de malalties cardiovasculars. També destaca que el grup de pacients de més de 70 anys representa el gruix majoritari dels receptors de sang (un 56,6%), i que també ha crescut el de 80 anys en endavant (32% del total).
La capital berguedana té el repte de mantenir o millorar les dades dels darrers anys, en la qual s'ha demostrat com una ciutat que "participa activament de totes les jornades de donació de sang". A tall d'exemple, durant el 2025, Berga va assolir un total de 451 donacions de sang i 71 donacions de plasma.