Berga busca propostes pel pressupost participatiu de 2026

L'Ajuntament de Berga està cercant propostes per fer realitat la setena edició del pressupost participatiu de la ciutat. La convocatòria d'enguany comptarà amb una dotació econòmica de 45.000 euros, repartits en tres categories: projectes d'inversió en equipaments o espais públics (30.000), propostes culturals (10.000), i l'adreçada a joves d'entre 12 i 15 anys (5.000).
Les propostes del pressupost participatiu han de complir un seguit de criteris perquè puguin ser avaluades: han de ser d'interès general, de competència municipal, concretes i avaluables econòmicament. No es poden plantejar actuacions que formin part de les despeses ordinàries del consistori i han d'estar relacionades amb projectes d'inversió en equipaments o espais públics d'un cost aproximat d'entre 1.000 i 18.000 euros (en despesa de compres i serveis) i un màxim de 30.000 euros (en despesa d'obres). També s'han de contemplar les despeses vinculades amb propostes culturals (espectacles, concerts, xerrades, trobades...), que no podran superar el cost màxim de 10.000 euros.
Les persones majors de 16 anys empadronades a Berga i les entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al registre municipal poden formular un màxim de dues propostes, en tots dos casos. Per fer-ho, cal emplenar un formulari disponible al web municipal i presentar-lo al registre general d'entrada de l'Ajuntament de Berga. El termini límit per formular les propostes és el 15 de gener.
Pel que fa al pressupost participatiu juvenil, dotat amb 5.000 euros, es podran destinar tant a projectes d'inversió com a propostes culturals. Aquesta iniciativa s'implementa a través dels centres educatius, fent que cada grup classe pugui participar en el projecte aportant propostes. Les idees que hagin superat l'avaluació tècnica formaran part del procés de votació electrònica, el qual estarà adreçat exclusivament a les persones que formen part de la franja d'edat esmentada.
Les propostes recollides seran valorades pels serveis municipals de l'Ajuntament de Berga per comprovar el compliment dels criteris establerts i determinar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica. Es valorarà especialment la concreció de les propostes presentades. Posteriorment, la votació de les propostes seleccionades es farà de l'11 al 28 de febrer. Hi podran prendre part les persones majors de 16 anys empadronades a Berga, triant un màxim de dues propostes. La votació es farà de forma electrònica a través d'una aplicació informàtica (també s'habilitarà un punt de votació electrònica assistida).