Sis restaurants acolliran els sopars maridats de la Cuina de la Caça i la Tòfona del Berguedà

El Berguedà dona el tret de sortida a una nova edició de la ruta dels Sopars Maridats de la Caça i la Tòfona aquesta setmana. Després de la bona acollida de les darreres edicions, l’associació aposta per repetir aquest format que omple els restaurants dels associats a Hostaleria i Turisme del Berguedà durant els dijous de febrer i març. I, novament, també es replica la col·laboració de la DO Pla de Bages, que maridarà els menús especials amb les propostes de diferents cellers del territori.
La primera cita de la ruta és el 5 de febrer a Cal Marçal, on el menú s'acompanyarà amb la proposta del celler Collbaix el Molí. El calendari continua amb: La Barana i Oller del Mas, el 12 de febrer; La Cabana i Abadal, el 19 de febrer; Els Roures i Grau i Grau, el 26 de febrer; Cal Majoral i el Celler les Acàcies, el 5 de març; i Els Casals i Solergibert, el 12 de març.
Els menús que se serviran estaran elaborats amb productes de temporada i inclouran plats de caça i tòfona. El preu serà tancat, de 55 euros per comensal. Els sopars tenen places limitades així que cal fer reserva prèvia, adreçant-se directament als restaurants participants. Així mateix, des de HiT recorden que, com en les darreres edicions, els participants de la ruta dels sopars maridats que més caselles del passaport segellin (que assisteixin a més sopars) entraran al sorteig d'experiències enoturístiques i productes dels cellers de la DO Pla de Bages.
La iniciativa s'emmarca dins de la campanya de la Cuina de la Caça i la Tòfona del Berguedà, impulsada per Hostaleria i Turisme del Berguedà amb la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya i el suport de Diputació de Barcelona. També compta amb el patrocini de la DO Pla de Bages.