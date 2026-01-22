En marxa la nova edició de la Cuina de la Caça i la Tòfona del Berguedà

Perdiu a la cassola amb farcellets de col, filet de cabirol embolcallat amb cansalada ibèrica i codonyat, llebre desossada a la Royal, blanqueta de conill de bosc amb calçots i tòfona o ous estrellats amb tòfona. Aquests són alguns dels que es poden degustar en la nova edició de la Cuina de la Caça i la Tòfona al Berguedà, la campanya gastronòmica d'hivern impulsada per Hostaleria i Turisme del Berguedà (HiT). Enguany, onze restaurants participen en el certamen, que s'allarga fins al 15 de març.
Durant dos mesos, la caça i la tòfona esdevenen les protagonistes d'una cuina arrelada al territori i al seu paisatge. Els clients trobaran, o bé menús tancats o bé plats suggerits fora de la carta habitual, elaborats a partir d'aquests productes de temporada i amb tantes possibilitats. En concret, els establiments participants, són: La Barana (Berga), La Cabana (Berga), el Recó de l'avi (Guardiola de Berguedà), Els Casals (Sagàs), Cal Marçal (Puig-reig), Els Roures (Castellar del Riu), Font Freda (Castellar del Riu), La Candela (Gironella), La Muntanya (Castellar de n'Hug), Cal Majoral (L'Espunyola) i Sant Cristòfol (Santa Maria de Merlès).
La presidenta d'Hostaleria i Turisme, Sílvia Culell, s'ha mostrat satisfeta per la bona acollida que té la campanya entre els restauradors i també l'interès que hi mostren els comensals, però ha recordat també el valor d'iniciatives com aquesta. "Els restaurants tenim la responsabilitat de contribuir que el client tingui cada vegada més consciència de com mengem i què mengem, i com això influeix en el nostre paisatge i la nostra gent; i la cuina de la caça i la tòfona n'és un bon exemple", afirma Culell, explicant que "s'ha demostrat que la caça és un producte sostenible i des d'HiT treballarem per garantir que aquest producte maridi i complementi amb la resta de productes de proximitat que tenim a la comarca".
L'Agència de Desenvolupament del Berguedà dona suport a la proposta. Segons el president, Sebastià Prat, aquesta iniciativa té un valor estratègic per al territori: "La Cuina de la Caça i la Tòfona és un exemple clar de com la gastronomia pot esdevenir una eina de desenvolupament local. Posa en valor productes del territori, dona suport al sector de la restauració i reforça el vincle entre economia, paisatge i identitat comarcal". Altres col·laboradors institucionals de la campanya són la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, a més del patrocini de la DO Pla de Bages.
Dins la campanya també es tornaran a celebrar els sopars maridats, àpats complets a preus especials que es faran en mitja dotzena dels restaurants socis de HiT i que s'acompanyaran de vins de la DO Pla de Bages. Serà durant els mesos de febrer i març, tot i que les dates i ubicacions concrets es donaran a conèixer pròximament. Trobaràs el llistat de tots els plats, menús i restaurants participants, aquí.