Un aniversari d'èxit: la campanya de la Cuina del Bolet clou amb registres de rècord

Hostaleria i Turisme del Berguedà ha tancat el 25è aniversari de la campanya de la Cuina del Bolet del Berguedà amb xifres de rècord. Les taules dels establiments de la comarca s'han omplert de comensals durant la tardor, consolidant l'aposta gastronòmica de l'associació tant en la ruta dels sopars maridats com en els menús temàtics, refermant així "l'èxit" de la proposta.
La ruta de sopars maridats de la Cuina del Bolet del Berguedà ha superat, un cop més, les previsions dels restauradors. Enguany, uns 400 comensals han gaudit d’alguns dels set àpats programats als restaurants Els Roures, Els Casals, Estones Casa de Sabors, L'Indret del Pedraforca, La Barana, Font Freda i La Cabana. Novament, l'acció consistia en la degustació de menús complets amb els bolets de protagonistes, maridats amb vins de la DO Pla de Bages, a preus exclusius.
"Aquesta iniciativa ens serveix per dinamitzar els restaurants els dijous a la nit d’octubre i novembre, generar una proposta gastronòmica i d’oci d’alta qualitat i, alhora, posar en valor els productes berguedans que acompanyen els bolets", celebra la presidenta d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, Sílvia Culell. En aquest sentit, la presidenta també destaca que el bon resultat és "gràcies a l'esforç que fem conjuntament amb productors locals per vendre marca i donar a conèixer el Berguedà com a territori d’excel·lència".
Paral·lelament, vint restaurants de la comarca han ofert durant dos mesos els tradicionals menús temàtics del bolet. La iniciativa ha protagonitzat un creixement destacat respecte de l'any passat, amb més de 2.000 menús servits. En concret, s'han sumat a l'acció: Ca l’Amagat (Bagà), Cal Candi (Vilada), Cal Majoral (L’Espunyola), Cal Marçal (Puig-reig), El Forn (Gósol), El recó de l’Avi (Guardiola de Berguedà), Els Casals (Sagàs), Els Roures (Castellar del Riu), Estones Casa de Sabors (Guardiola de Berguedà), Font Freda (Castellar del Riu), Font Negra (Berga), Hostal Pedraforca (Saldes), Restaurant Caliu Hotel Estel (Berga), L’Indret del Pedraforca (Saldes), La Barana (Berga), La Cabana (Berga), La Candela (Gironella), La Muntanya (Castellar de n’Hug), La Taverna (Gironella), Sant Cristòfol (Santa Maria de Merlès). La campanya ha tingut el suport de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i dels cellers Abadal i Caves i Vins Oriol Rosell.
Cal tenir present la proposta afegida amb motiu de la celebració del quart de segle, i que va consistir en un sopar especial de celebració que va reunir restauradors, cuiners, col·laboradors i representants institucionals. Una vetllada va servir com a agraïment a totes les persones que han contribuït a consolidar el Berguedà com un referent gastronòmic de la tardor. Amb el tancament exitós de la temporada de bolets, Hostaleria i Turisme del Berguedà ja treballa per preparar la pròxima gran cita gastronòmica: la campanya de la cuina de la caça i la tòfona, que engegarà el mes de gener.