Gironella culmina la transformació del carrer del Riu i ja pensa en les pròximes fases

Gironella ja ha integrat en l'imaginari col·lectiu la nova aparença del carrer del Riu. Després de mesos de treballs, aquesta via a tocar del Llobregat s'ha reconvertit en un espai que prioritza els vianants i els acosta a gaudir del seu riu. Però aquest projecte no acaba aquí, sinó que tindrà noves actuacions per a la continuïtat de cara als dos anys vinents, amb l'objectiu de transformar tota la llera urbana des de l'entrada sud a la nord del poble.
"Volem donar la volta perquè Gironella no estigui d'esquena al riu sinó que hi miri de cara", afirma contundent l'alcalde de Gironella, David Font, qui celebra que a l'actuació al carrer del Riu, una de les grans propostes electorals de Més x Gironella, ja estigui finalitzada. Aquest 2025, s'ha intervingut en aquesta via eliminant formigó i barreres arquitectòniques, i apostant per materials més naturalitzats com la pedra i la fusta, combinada amb el verd urbà. "Ha quedat una integració que majoritàriament, la gent se sent satisfeta perquè ha fet un canvi substancial", comparteix el batlle, qui incideix que "amb el simple fet de pacificar-la, sense haver tret els vehicles i eliminant els aparcaments, ha reduït significativament el trànsit de vehicles avui dia".
Aquest és l'enfocament que la vila vol plantejar en altres punts d'interès, especialment a tocar d'aquesta llera del riu. "Es tracta de generar uns espais que no expulsen el vehicle, però com que prioritzen el vianant, el conductor s'hi sent menys còmode i utilitza els vials tradicionals de calçada", argumenta Font. Així, el consistori ja té sobre la taula el següent pas d'aquesta progressió global de l'eix al poble: "La pacificació i renaturalització del carrer del Riu continua amb la segona fase i ens posem al voltant de la plaça Doctor Armengou, el passatge de l'Hospital, la zona de la Font del Paco i l'aparcament del Blat".
Aquest projecte és una de les dotze inversions més destacades del pressupost del 2026, amb un cost previst per sobre dels 751.000 euros. Segons l'alcalde, "es preveu una licitació força immediata" per engegar les obres, que estaran finançades parcialment a través d'una subvenció per valor de 300.000 euros. Ara bé, a més d'executar aquests treballs, el consistori també s'ha proposat estar en situació per poder activar la tercera fase de la pacificació de l'entorn del riu Llobregat, que en aquest cas afectarà el carrer Farguell.
"És una actuació que preveu un cost proper als 800.000 euros i finançada a través del PUOSC per valor de 450.000 euros", assegura David Font, qui albira que si es compleixen els terminis estimats "ens permetrà que a mitjan 2027, disposem completament transformat l'entorn del riu Llobregat des de l'entrada sud del poble, on vam fer el parc i el mirador, i fins a l'entrada nord, just al pont nou i cap a la sortida del poble".