La central de la Baells: transició energètica, electricitat bonificada i desenvolupament per al Berguedà

El 17 de febrer de 1976, fa just 50 anys, es va inaugurar l'embassament de la Baells. Aquesta infraestructura hídrica regula des d’aleshores el riu Llobregat per mitigar-ne les inundacions, assegurar l'abastament aigües avall i produir electricitat renovable. Mig segle després, es pretén fer un pas endavant: aprofitar el pantà per construir una central hidroelèctrica reversible.
Es tracta d'una instal·lació clau per a la transició energètica i que pot ser una oportunitat de desenvolupament del Berguedà. A banda de la inversió -400 milions d'euros-, els llocs de treball i els impostos -12 milions de l'ICIO i 600.000 d'anuals-, el projecte inclou un fons de desenvolupament de 400.000 euros anuals per als tres municipis.
A més, els promotors han anunciat recentment noves compensacions: bonificar fins a un 40% l'electricitat, transport públic gratuït, beques per a estudiants així com la realització de projectes clau com la millora de carreteres, equipaments i l’oferiment de mitjans tècnics i econòmics per a la demolició de la tèrmica de Cercs. En dues de les poblacions, a la Nou i a Vilada, els veïns estan cridats a votar si hi donen suport el pròxim 28 de març.
Què és una central reversible i per què és clau per a la transició energètica?
Fa molts mesos que al Berguedà i al conjunt de Catalunya es parla de centrals hidroelèctriques reversibles. Ara bé, no es tracta de cap tecnologia nova ni al món ni al nostre país.
N'hi ha dues a Catalunya i una tercera al límit amb la Franja de Ponent.
- Tavascan-Montamara funciona des del 1972.
- Estany Gento, inaugurada el 1985, té una potència similar al projecte de la Baells.
- Ha estat una infraestructura clau per regular el sistema elèctric català.
Ara bé, en què consisteixen exactament?
- L'aigua s'usa com a bateria natural per emmagatzemar energia.
- Quan el sistema té excedent d'electricitat, es fa pujar l'aigua cap a un petit embassament superior.
- Quan hi ha demanda, l'aigua es fa caure i es produeix electricitat 100% renovable.
- El procés es pot realitzar de manera indefinida sense pèrdua d'aigua.
Si fins ara ja eren importants, amb la transició energètica passen a ser imprescindible. El sol i el vent són recursos il·limitats, però les plantes fotovoltaiques i eòliques no poden funcionar en continu. D'aquesta manera, hi ha hores en què es produeix més energia de la necessària -especialment al migdia- i altres on la demanda és més alta que la producció -sobretot a la nit-.
Inversió de 400 milions d'euros al Berguedà
A les conques internes de Catalunya -a diferència de les de l'Ebre-, la Baells és l'únic emplaçament ideal per instal·lar-hi una central hidroelèctrica reversible, segons un detallat estudi del Col·legi Industrials de Catalunya. Les empreses Verbund i E-Storagy, especialistes en energies renovables, impulsen un projecte que suposarà una inversió total de 400 milions i que es podria començar a construir a partir del 2028. Aquestes són les principals dades:
- Inversió total del projecte: 400 milions d'euros
- Impost de construccions (ICIO) als municipis: 12 milions d'euros*
- Llocs de treball construcció: 500 directes i 1.200 indirectes
- Llocs de treball explotació: 30 directes
- Impostos explotació (IAE i IBI-BICES): 600.000 euros/anuals*
- Consum d'aigua: 0 litres
* Els impostos es pagaran als municipis de Cercs, la Nou de Berguedà i Vilada.
Actualment, l'embassament de la Baells està pràcticament al 100%, però què passaria si es tornés a produir una sequera extrema? La central reversible deixarà de funcionar si el nivell baixa del 23%. Això sí, cal insistir que es tracta d'un circuit tancat que no perd aigua: tot el que es bombeja cap a la bassa superior, es turbina posteriorment cap al pantà.
Un fons de desenvolupament per als tres municipis
Una de les singularitats del projecte és que té com a pilar el desenvolupament d'aquests municipis del Berguedà. En aquest sentit, a banda dels impostos, s'inclou un fons que aportarà 400.000 euros anuals mentre la central estigui en funcionament.
A aquesta quantitat, s’hi afegiran noves compensacions anunciades recentment per Verbund i E-Storagy per a la bonificació d'electricitat, formació i la millora d'infraestructures i equipaments per als tres municipis, que s’hauran de concretar a partir de convenis entre els promotors i els ajuntaments.
Cercs
- Llum bonificada: descompte del 40% per a totes les persones empadronades (percentatge calculat a partir de la població i els consums actuals).
- Beques: 30 ajuts anuals de 3.000 euros per a estudis homologats a partir de criteris de mèrit i de situació socioeconòmica.
- Anglès: s'incrementaran les classes d'anglès per als veïns del poble.
- Demolició de la tèrmica: recursos tèrmics i econòmics a disposició de l'Ajuntament per realitzar la demolició de l'antiga central tèrmica. De manera preliminar, s'ha encarregat un estudi per planificar-ne l'actuació.
- Formació i cursos: col·laboració amb agents socials del Berguedà per formar els futurs treballadors de la Baells.
- Borsa preferent: el personal qualificat del Berguedà tindrà prioritat en la contractació.
- Proveïdors locals: les empreses del Berguedà tindran preferència per abastir les necessitats de la central.
- Visites a la central: coordinació amb el Museu de les Mines de Cercs per oferir visites a la nova instal·lació.
La Nou del Berguedà
- Llum bonificada: descompte del 40% per a totes les persones empadronades (percentatge calculat a partir de la població i els consums actuals).
- Beques: 5 ajuts anuals de 3.000 euros per a estudis homologats a partir de criteris de mèrit i de situació socioeconòmica.
- Reforç escolar: s'oferirà un professor de reforç durant quatre hores a la setmana.
- Carretera: millora i eixamplament de la carretera que uneix la Nou i Vilada.
- Mirador: habilitació d'un sender i construcció d'un mirador amb vistes panoràmiques a la Baells.
- Millores urbanes: pavimentació de carrers del nucli urbà.
- Transport públic: el servei de taxi municipal gratuït funcionarà cada dia de la setmana.
- Captació d'aigua: millora del sistema per garantir la qualitat de l'abastament.
- Borsa preferent: el personal qualificat del Berguedà tindrà prioritat en la contractació.
- Proveïdors locals: les empreses del Berguedà tindran preferència per abastir les necessitats de la central.
Vilada
- Llum bonificada: descompte del 40% per a totes les persones empadronades (percentatge calculat a partir de la població i els consums actuals).
- Beques: 10 ajuts anuals de 3.000 euros per a estudis homologats a partir de criteris de mèrit i de situació socioeconòmica.
- Reforç escolar: s'oferirà un professor de reforç durant quatre hores a la setmana.
- Restauració de la fonda Bellavista: aquest edifici es convertirà en habitatges socials per al poble (mentre duri la construcció acollirà treballadors).
- Heliport: condicionament d'una infraestructura per a helicòpters que podran usar els Bombers i el Servei d'Emergències Mèdiques.
- Millores urbanes: renovació de les voreres i la calçada del carrer Teodor Miralles.
- Transport públic gratuït: servei de transport d'anada i tornada fins a Berga.
- Treballador familiar: contractació d'un professional per acompanyar les persones grans.
- Borsa preferent: el personal qualificat del Berguedà tindrà prioritat en la contractació.
- Proveïdors locals: les empreses del Berguedà tindran preferència per abastir les necessitats de la central.
Com es tramita? Quan entrarà en servei?
El projecte de la central de la Baells està a l'inici de la seva tramitació. El seu avanç, sotmès a un estricte procés de validació tècnica i ambiental, se centra en tres eixos:
- Gestió de l'aigua: tramitació amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per obtenir la concessió del cabal necessari, destinat exclusivament a l'emmagatzematge energètic.
- Seguretat ambiental: avaluació a càrrec del Ministeri per a la Transició Ecològica per assegurar la plena integració del projecte en el paisatge i l'ecosistema local.
- Infraestructura elèctrica: coordinació amb Red Eléctrica (REE) per a la futura interconnexió amb la subestació d'Olvan.
Aquest és el calendari previst per a les diverses fases d'un projecte que podria començar a funcionar a partir del 2033:
- 2025-2028: exposició pública i validació administrativa
- 2028-2031: inici de construcció i obra civil
- 2031-2033: muntatge tecnològic i equips
- 2033: entrada en servei