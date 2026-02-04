«Dones Actives» impulsa cinc activitats per reforçar la cohesió social entre les veïnes de Berga

L'Àrea de Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Berga posarà en marxa una nova edició de Dones Actives, el cicle que promou la creació d'esais d'intercanvi cultural, participació i inclusió entre dones de la ciutat. La iniciativa va néixer el 2016 i té com a eix vertebrador l'impuls de la convivència i la cohesió social en matèria d'interculturalitat, des d'una mirada de gènere i utilitzant la llengua catalana com a eina fonamental de la inclusió social al municipi.
El programa d'enguany consta de cinc propostes que es realitzaran entre els mesos de febrer i maig a l'Espai Jove (carrer Mn. Espelt, 13). Les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia perquè les places són limitades. El projecte també forma part de la iniciativa La cultura ets tu! i té el suport de la Diputació de Barcelona i del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.
La primera proposta consistirà en un taller d'expressió corporal a càrrec d'Iris Hinojosa. L'activitat constarà de deu sessions i es farà els dilluns, del 16 de febrer al 4 de maig, de 10.00 a 11.30 hores. L'activitat servirà perquè les assistents entrin en contacte amb si mateixes i amb altres dones, des del cos i el moviment creatiu.
Ona Rodríguez impartirà sessions d'exercicis de tonificació, una acció per impulsar l'activitat física i l'esport entre dones, promovent els hàbits saludables, la consciència corporal i el sentiment de pertinença a un grup. També consta de deu sessions setmanals i hi haurà un torn de matí (els dijous, del 19 de febrer al 7 de maig, de 10.00 a 11.00 hores) i un torn de tarda (els dimecres, del 18 de febrer al 6 de maig, de 19.00 a 20.00 hores).
La tercera proposta programada és un taller d'autodefensa feminista per treballar l'empoderament, l'autoestima, la força personal i col·lectiva, així com diferents eines per defensar-se de les violències masclistes. Estarà dirigida per Ana Jorge i es tindrà lloc el 16 de febrer, de 19.00 a 20.30 hores.
Una novetat en el programa d'aquesta edició és la caminada conscient dirigida per Anna i Montserrat Seuba. Consisteix en una activitat guiada de caminar conscient orientada al benestar físic i emocional, la connexió amb l'entorn natural i els altres, i l'atenció plena. L’activitat s'ha agendat pel 8 de març, de 10.00 a 11.15 hores.
La darrera activitat prevista serà el 9 de maig, de 10.00 a 12.00 hores. Míriam Cano i Joan Tuson parlaran de patologies associades a l'etapa del climateri i l'arribada de la menopausa, així com de formes per prevenir o millorar la simptomatologia (osteoporosi, augment de pes, insomni...) a través de pautes saludables. La sessió s'adreça a dones majors de 45 anys.