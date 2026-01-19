Llums, càmera i acció: Berga s'inspira en el cinema per celebrar el Carnaval de 2026

Berga engega els preparatius per la celebració més eixelebrada de l'any: el carnestoltes. Entre el 7 i el 18 de febrer, la ciutat es converteix en l'escenari d'un singular rodatge. I és que el fil conductor escollit per l'edició d'aquest 2026 és el cinema. La cartellera inclou els actes tradicionals i consolidats any rere any, en el qual l'Ajuntament, les entitats i desenes de particulars hi col·laboren perquè siguin possibles, destacant alguns imperdibles com la rua, els concursos, la Guerra de la farina o l'Enterrament de la sardina.
Un Carnaval de Cine és el lema que protagonitza la temàtica de la festa d'aquest any, que manté l'aposta per aportar un "eix conductor" el qual "dona peu a fer propostes molt diveres". Així s'ha expressat la regidora de Programació cultural, Ermínia Altarriba, qui ha posat en relleu que la celebració manté "una línia de continuïtat amb el que fèiem els altres anys". D'aquesta manera, com en les darreres edicions, arrencarà amb la presentació al públic de les reines i la Gala del Concurs de vídeos.
Segons Altarriba, aquest certament "va començar com una broma i s'ha anat establint com a prioritari dins el calendari carnavalesc", recollint propostes amb molta producció i originalitat que serveixen un bon preludi per a la festa. De fet, com que aquesta cita s'ha consolidat, l'organització amplia enguany els reconeixements i, a banda del Premi al millor vídeo, atorgat per l'Ajuntament de Berga i amb una recompensa de 300 euros en vals de compra de Bergacomercial, també suma dos nous guardons. Es tracta del Premi al millor guió, a càrrec de Bergacomercial i amb un premi de 150 euros en vals de compra, i del Premi a la millor interpretació, cortesia de Televisió del Berguedà i amb un premi de 150 euros en vals de compra.
Serà el 7 de febrer a partir de la tarda, vetllada que també servirà per donar la benvinguda a les dues reines de Carnaval nomenades aquest 2026. Per fer homenatge al món de Hollywood, les majestats d'enguany seran Thelma i Louise, les protagonistes de la road movie de l'any 1991 titulada amb el mateix nom. Malgrat que al film s'escapin en parella, a Berga aniran acompanyades d'un seguici que, inspirat en les cerimònies d'entrega de premis cinematogràfics, vestiran les seves millors gales. La seva presència també s'espera pel 14 de febrer, al pregó matinal i en el decurs de la rua a la tarda.
Més exigències en l'organització de la rua
La Rua del Carnaval repeteix com l'acte més esperat i concorregut de l'agenda de carnestoltes. Prop de 1.500 persones participen any rere any en aquesta exhibició, repartides en més d'una vintena de carrosses concursants. El consistori manté el format circular a l'eix del carrer del Roses, el passeig de la Pau i la carretera de Sant Fruitós, però aplicarà noves regles per intentar millorar la logística del recorregut. Així, per garantir la fluïdesa de la rua, demanaran als grups participants que tinguin situades les carrosses dins d'aquest circuit abans de les 15.30 hores.
Les estructures podran arribar a partir de les 14.00 hores, des dels tres punts d'entrada "naturals" que té el recorregut: la carretera de Solsona, la Ronda Moreta i la mateixa carretera de Sant Fruitós -des de la rotonda de la Patum-. L'objectiu és que les comparses puguin arrencar motors a dos quarts de cinc per tal que, a les 17.00 hores, tots els shows estiguin en marxa i entri en vigor el concurs, a més de l'emissió en directe per Televisió del Berguedà. Les agrupacions que no compleixin amb aquest toc de queda seran eliminades del Concurs de carrosses.
Aquesta mesura és fruit de la situació trobada l'any passat, en una edició on la pluja va fer la guitza, però que va provocar esperes de fins a una hora a la carretera de Sant Fruitós per tal de deixar pas a les set carrosses que feien cua per entrar des de la Valldan. "Hem de tenir un circuit molt continuat perquè sigui agradable per la gent. [...] Si fem que es vagi aturant, no té sentit", ha remarcat Altarriba, que assenyala que la decisió ja ha estat comunicada als representants de les colles. Ara bé, la regidora també ha reconegut que, per la seva naturalesa, no és possible tenir previst un pla B en cas d'inclemències meteorològiques: "No hi ha cap alternativa amb la rua. Es tracta de fer-la o de no fer-la", ha asseverat, pel fet que la previsió clara no es pot saber fins a les hores prèvies, traslladar l'activitat en un espai tancat és inviable i tampoc es pot moure de dia "per tot el tema de contractació" dels serveis.
La rua s'allargarà fins a les 20.00 hores, si bé hi haurà una hora més de música a la plaça de la Creu. En paral·lel, es posarà en marxa el sopar popular al Pavelló Vell, a la Zona Esportiva Toni Sabata, que s'estirarà fins a les 23.00 hores. Un cop recollides les taules i les cadires, es farà entrega dels premis del concurs de la rua per donar pas al Ball dels Cornuts, que enguany han convidat Blú Versions i al DJ Toni Malé per animar la festa fins a les tres de la matinada.
Un esforç col·lectiu, amb aniversari especial
Malgrat que el consistori porti la batuta de la gestió, un seguit d'entitats i col·laboradors externs fan possible bona part de les activitats del programa de Carnaval. És el cas, per exemple, de la Bauma dels Encantats, encarregats de la celebració de la Guerra de la farina (15 de febrer) en una edició especial. I és que farà 20 anys d'ençà que aquesta agrupació va recuperar-ne la celebració, present durant la dècada dels 80, a partir del 2006. "Ens faria gràcia que fos una guerra encara més participada", ha apuntat per part de la Bauma David Tristany, que també ha remarcat que "convidem a tothom a què esculli bàndol i que vingui a veure-ho i a participar-hi". Ja a la tarda, el Pavelló acollirà el Ball de Carnaval Infantil.
Des de Bergacomercial, a més de patrocinar un dels premis del Concurs de vídeos, també s'animarà la prèvia impulsant la celebració del Dijous Llarder (12 de febrer). "És una tradició culinària que no volem deixar perdre", ha declarat la gerent de Bergacomercial, Maria Gracia, qui ha reivindicat els establiments de carnisseria i xarcuters de la ciutat com el millor espai on comprar els productes típics per fer la festa.
L'Associació de Veïns del Carrer Major també és una de les peces clau de l'engranatge carnavalesc. Tal com ha recordat la seva presidenta, Angelina Vilella, s'ocuparan d'activitats com la Baixada d'andròmines (13 de febrer) i el taller per fabricar-les (6 de febrer), el Concurs de mascotes i plantes disfressades (14 de febrer) i l'Enterrament de la sardina (18 de febrer). A més, també donen vida a les reines, a la Creu Verda i guarneixen tot el carrer perquè el cor de la ciutat respiri la festa.
Sobre l'acte que clourà l'agenda, impulsat conjuntament amb l'Agrupació Teatral la Farsa, ha fet una crida al públic, i en especial a la gent amb ganes de plorar, perquè acudeixi vestida de vídua i se sumi al funest comiat de les reines. Ses majestats acabaran cremades en el mateix foc on la Penya Boletaire courà les sardines per culminar el Carnaval. En aquest sentit, Vilella ha destacat la participació popular en el conjunt de propostes com una fórmula d'èxit que any rere any s'exemplifica: "Sense tots aquests voluntaris i tota la moguda, no es faria el Carnestoltes. Es fan moltes coses gràcies a tota aquesta gent".