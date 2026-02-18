Un estudi revela que Gaudí és l'autor d'un refugi català

Revelació artística d'impacte. Antoni Gaudí és l'autor del Xalet del Catllaràs de la Pobla de Lillet, una construcció que s'ha utilitzat històricament com a refugi i casa de colònies. Ho demostra "de manera objectiva i inequívoca" un estudi, encarregat pel Departament de Cultura. La confirmació suposa la fi d'una reivindicació històrica dels habitants de la Pobla de Lillet. Fins ara era una suposició, però amb aquest treball i, per primer cop, es demostra que aquest edifici, construït enmig del bosc entre el 1901 i el 1908, inclou "tècniques i metodologies singulars" de Gaudí.
Segons l'autor, Antoni Gaudí no hauria reivindicat mai l'autoria del Xalet perquè "el resultat no era el que ell havia dibuixat" i "el va dissenyar, però no va dirigir les obres de construcció". Durant aquest període, era habitual que els arquitectes no signessin les obres si no s'executaven fidelment al projecte original. Segons l'estudi, Juli Batllevell, col·laborador de Gaudí, podria haver estat l'autor de l'execució. El xalet, a més, va patir diferents modificacions respecte del disseny original.
Evidències arquitectòniques
La recerca és el resultat de dos anys d'anàlisis documentals i informació gràfica i analítica. Entre les investigacions, liderades per Galdric Santana, destaquen les comparatives de plànols entre el Xalet i edificis de Gaudí on es determina que hi ha una "perspectiva constructiva afí". Entre les coincidències, hi ha l'ús d'una volta de racó de claustre annexa al Xalet -actualment desapareguda- i l'accés entre habitacions mitjançant l'ús de distribuïdors a 45 graus.
Un altre element "clau" és l'ús d'un arc "que sembla una paràbola o una catenària". Santana especifica que, en realitat, és una "funícula calculada" per suportar els dos pisos de l'edifici. "Era tan agosarat i tan nou que els que van construir l'edifici no se'n van fiar i van afegir-hi uns murs de càrrega. En aquella època ningú s'atrevia a fer-ho", afirma. En canvi, sí que van mantenir el traçat dels plànols i la distribució.
"Per fi s'ha fet justícia"
L'alcalde de la Pobla de Lillet, Enric Pla, creu que aquest estudi permet "fer justícia" i certifica "allò que la gent del poble sap des de sempre". A més, creu que l'estudi té el rigor suficient "perquè mai més ningú pugui dir que no és obra de Gaudí".
El vincle d'Antoni Gaudí amb aquest municipi del berguedà s'ha mantingut ben viu i la prova és que tothom s'ha bolcat en el seu centenari amb un programa d'activitats durant tot l'any. Històricament, s'ha conservat una fotografia on es veu Gaudí visitant el poble acompanyat d'Eusebi Güell, un altre dels personatges clau que van participar en la revolució industrial d'un municipi que, en aquell moment, va passar de 1.000 habitants a tenir-ne 2.800.
L'altra obra pendent de certificar
El municipi, a més, compta amb un altre element atribuït a Gaudí: els Jardins Artigas. L'Ajuntament treballa ara per certificar que també és obra seva, però admet que aquest 2026 encara no serà possible. "És el recurs turístic més visitat del Berguedà", assenyala l'alcalde, que no dubta a afirmar que "la petjada de Gaudí" ha sigut clau per a la projecció turística d'aquest poble.