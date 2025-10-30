Un congrés internacional i una exposició commemoraran el centenari de la mort de Gaudí

L'any que ve es commemoren els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Per celebrar-ho, la Generalitat impulsa l'Any Gaudí amb un conjunt d'actes que començaran el 8 de novembre a Reus i Riudoms i que inclouran, també, un congrés internacional amb vocació acadèmica a La Pedrera i una exposició sobre l'obra de l'arquitecte al Museu d'Història de Catalunya. Així ho ha anunciat aquest dijous la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en l’acte de presentació al Palau Güell. Hernández ha erigit l’arquitecte com una “figura polièdrica immensa i inacabable”.
La cita vol recollir treballs de recerca objectiva i allunyar-se de la interpretació, per a cobrir la mancança existent envers el coneixement de l’obra de Gaudí. Se celebrarà el juny de 2026 a La Pedrera. La Conselleria de Cultura destinarà 6,5 milions d’euros a l’Any Gaudí, una aportació “excepcional” i supera “de molt” la quantitat que es dedica habitualment a altres commemoracions.
Es tracta d’una commemoració oficial que té la intenció de perdurar “mes enllà” de l’efemèride, ha remarcat Hernández. Així mateix, la programació s’anirà ampliant al llarg de l’any, ja que el departament encara rep propostes. La consellera també ha valorat la tasca del Consell Antoni Gaudí, un òrgan consultiu del Departament de Cultura creat el 2014.
S’ha escollit les localitats de Reus i Riudoms per inaugurar l’Any Gaudí, on l’artista va viure la seva infantesa i part de la joventut. El comissari de l’Any Gaudí, Galdric Santana, ha explicat que l'homenatge té per objectiu de donar a conèixer l’obra desapareguda de Gaudí.
Congrés Internacional de Gaudí
Entre tota la programació, Santana ha destacat el Gaudí International Congress 2026, un congrés científic de vocació acadèmica subvencionat per la Generalitat, i amb participació de La Pedrera. La cita vol recollir treballs de recerca objectiva i allunyar-se de la interpretació, per a cobrir la mancança existent envers el coneixement de l’obra de Gaudí.
També entre els actes previstos hi ha una exposició al Museu d’Història de Catalunya. Serà un recorregut per l’obra de Gaudí analitzada a través dels principals paràmetres compositius que va aplicar a la seva creació artística, com ara el lloc i la seva història, el context social del moment i la relació amb els propietaris, i l’ús personal de la ciència i tecnologia. D’altra banda, l’acte de cloenda se celebrarà a Barcelona i tindrà una “dimensió festiva”, tot i que l’estructura encara està per determinar.