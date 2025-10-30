Les entitats mantenen el pols contra la prefectura de Via Laietana i convoquen una manifestació pel 23-N

La plataforma Via Laietana 43 ha anunciat la convocatòria una manifestació el pròxim 23 de novembre a les 12 del matí davant de la prefectura superior de la policia espanyola de Via Laietana. La decisió impulsada per les entitats memorialistes respon al moviment del govern espanyol i la decisió de la secretaria d'estat de memòria democràtica de declarar la comissaria com a lloc de memòria, però mantenint els usos policials.
“No ens donem per vençuts”, assegura Antoni Coll, president de l'Ateneu Memòria Popular, que reivindica que transformar Via Laietana en un espai de memòria democràtica “és un deure amb totes les persones que van patir repressió i tortures i amb les generacions futures”. Via Laietana 43 exigeix un trasllat de la prefectura a un altre punt de la ciutat per poder convertir el número 43 de Via Laietana en un espai exclusiu de memòria històrica. Pilar Rebaque, advocada i membre de la Comissió de la Dignitat, cataloga de “pervers” el moviment del govern espanyol i Coll exposa que altres països ja han fet el pas per reconstruir la memòria històrica dels espais de repressió.
Transferir l’edifici a la Generalitat
Les entitats també reclamen la transferència de l’edifici i el seu fons documental a la Generalitat. La plataforma reivindica convertir l’edifici en un espai pedagògic que fomenti els drets humans i que no es limiti a condemnar l’època del franquisme, sinó que també inclogui “la repressió i impunitat” de la Transició. Via Laietana 43 avisa que si no s’introdueixen els canvis que reclamen, l’estat corre el risc de “blanquejar la impunitat policial en lloc de combatre-la”.
“El projecte no es pot construir des dels despatxos”, afirma Rebaque, que apel·la a dissenyar un espai de memòria que compti amb la veu de les víctimes i les associacions memorialistes. Les entitats també reclamen evitar les obres a l’edifici fins que el projecte estigui definit.
Manca de voluntat política
Coll lamenta que “tot i tenir les tres administracions polítiques sota el mateix partit” la manca de voluntat política no estigui fent prosperar el projecte. “Hem de reclamar que la declaració del lloc de memòria democràtica no sigui un gest simbòlic”, afirma Rabeque. Les entitats impulsores han assenyalat Fernando Grande-Marlaska, ministre de l’Interior, com “un obstacle en la transformació de l’espai”.
Coll assegura que no es donaran per vençuts i fa una crida a la ciutadana a acudir a la manifestació del 23 de novembre a les 12 h davant la comissaria. “Convoquem a concentrar-se a la societat civil i als ciutadans que estan a favor que es faci justícia amb les víctimes de les tortures policials”, ha reivindicat Coll.