Sánchez converteix la comissaria de Via Laietana en espai de memòria... però els policies hi continuaran

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimarts la declaració de la comissaria de la Via Laietana de Barcelona de la Policia Nacional com a Lloc de Memòria Democràtica. La resolució de la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica estableix que l'actual seu de la Prefectura Superior de Policia va ser "el node principal de l'espessa xarxa d'espais i cossos repressius de la dictadura" franquista a Catalunya. L'edifici continuarà sent d'ús policial, però haurà d'incloure la senyalització d'espais de tortura i persecució política.

L'acord estableix que s'haurà d'identificar, explicar i senyalitzar aquesta història en el mateix edifici, i es podran fer visites presencials i virtuals per certes zones de l'edifici vinculades a aquesta persecució política. La web de la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica també tindrà un apartat dedicat a l'edifici, amb fotografies i explicacions.

El text recorda que l'edifici va ser des del 1941 la seu de la Brigada Político-Social, encarregada de perseguir la dissidència política, el sindicalisme i l'obrerisme, a més de prostitutes, gitanos i persones LGTBI. Explica que les seves cel·les "insalubres i saturades" van acollir centenars d'antifranquistes, que van patir tota mena de "tortures" durant els interrogatoris. Es calcula que almenys 4.143 persones van ser detingudes a Barcelona durant la dictadura per activitats polítiques.

Els departaments d'història contemporània de la UB i la UAB faran informes sobre l'edifici i la seva història, així com el Memorial Democràtic de la Generalitat. Un cop rebuts, s'obrirà un període de 20 dies per presentar al·legacions.