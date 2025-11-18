El PSC es desmarca del clam «Una nació, una selecció» al Parlament

Polèmica amb la selecció catalana al Parlament. Els diputats de Junts, ERC, els Comuns i la CUP han protagonitzat aquest dimarts una foto conjunta de suport al combinat nacional de cara al partit contra Palestina, però el PSC s'ha desmarcat de l'acció. El motiu? Una pancarta. En la imatge, feta a l'escalinata del Parlament, els diputats han desplegat una pancarta amb l'eslògan "Una nació, una selecció". Es tracta d'un clam històric favorable a l'oficialitat de les seleccions catalanes, però que no ha comptat amb l'aval dels socialistes.
"Ja vam transmetre als altres grups que hi havia un lema que no compartíem i que, per això, no assistiríem a la foto", ha apuntat Elena Díaz, portaveu del PSC, en roda de premsa al faristol del Parlament. Ara bé, la representant socialista ha volgut remarcar que la seva formació dona suport total al partit. En aquest sentit, Díaz ha detallat que membres del Govern i una delegació de diputats assistirà al partit que es disputa aquest dimarts a l'estadi olímpic Lluís Companys.
A la fotografia hi havia al voltant d'una quarantena de diputats de Junts, ERC, els Comuns i la CUP. El president del Parlament, Josep Rull, ha encapçalat la delegació de la mesa de la cambra catalana, en la qual hi havia també els representants de Junts i d'ERC. Abans, havien participat d'una audiència a membres de la Federació Catalana de Futbol i de la selecció catalana, i també aniran al partit a Montjuïc. En la primera fila de la foto també s'han situat els presidents dels quatre grups parlamentaris: Mònica Sales per Junts, Josep Maria Jové per ERC, Jéssica Albiach pels Comuns i Pilar Castillejo per la CUP.
PSC i ERC van pactar la promoció de les seleccions catalanes
Cal recordar que, a l'acord d'investidura entre el PSC i ERC per investir Salvador Illa, es feia referència a les seleccions catalanes. El pacte establia que es continuaria treballant pel "màxim reconeixement" de l'esport català a tots els nivells i es promovia la creació d'una Oficina del Govern que estigués adscrita al Consell Català de l'Esport. Aquest nou ens havia d'oferir "suport actiu i acompanyament" a les federacions esportives catalanes i fins i tot especificava que, d'acord amb la llei de l'esport, poden "optar a la participació directa a l'àmbit internacional" pel fet d'haver-se constituït abans que l'estatal.
Ara bé, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, va rebaixar les expectatives a principis d'any. En una entrevista a El País, va assegurar que "ara mateix no és el moment" d'abordar l'oficialitat de les seleccions catalanes. El conseller va recordar que les federacions catalanes creades abans que les estatals ja participen en aquestes competicions i que cal centrar-se a donar-los suport. Sobre l'acord amb ERC, Álvarez va mantenir que és important complir-lo per "generar confiança" i va insinuar que el deteriorament de les seleccions catalanes coincidia amb el procés.