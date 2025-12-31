Cap d'Any gèlid i amb un nou canvi de temps a la vista

El primer dia de del 2026 es presenta amb un temps molt més estable que la de les darreres jornades. Segons el Meteocat, el pas de la pertorbació que ha marcat el final de l'any ha quedat definitivament superat i deixarà pas a un domini de les altes pressions. Això es traduirà en un cel pràcticament serè a gran part del litoral i del prelitoral, on el sol serà el protagonista des de bon matí, facilitant no només les celebracions de la nit de Cap d'Any sinó les activitats a l'exterior del dia 1, també a un Pirineu oriental amb uns gruixos de neu molt importants.
A l'interior, però, el panorama serà ben diferent. L'estabilitat afavorirà la formació de bancs de boira i núvols baixos, especialment a la depressió Central i a les valls del Prepirineu. En aquestes zones, l'ambient serà molt més fred i humit, amb boires que poden arribar a ser persistents, mantenint les temperatures màximes clarament més curtes que a la costa.
Temperatures gèlides
Pel que fa als termòmetres, la nit de Cap d'Any serà força freda i el matí s'aixecarà amb glaçades extenses a bona part del país, amb valors que se situaran entre els -1 i els -6 en moltes comarques -nomes seran positives a la costa-. Durant el dia 1, en canvi, les temperatures màximes es recuperaran lleugerament a les zones assolellades, situant-se entre els 12 i 15 graus al litoral. No obstant això, el contrast tèrmic serà acusat, obligant a mantenir la roba d'abric a prop en tot moment, especialment quan el sol s'amagui.
De cara al divendres 2 i el dissabte 3 de gener, la tendència mostra un repunt transitori de les temperatures. Els vents del sud i l'oest portaran una massa d'aire una mica més suau que farà que l'ambient de ple hivern es relaxi a les hores centrals del dia.
Canvi de temps abans de Reis
Aquesta tranquil·litat podria tenir els dies comptats. Els models del Meteocat apunten a un canvi de temps més significatiu a partir de diumenge a la tarda o dilluns, amb l'entrada d'una massa d'aire més freda del nord i un increment de la ventada. Aquest nou episodi podria portar una baixada notable del mercuri i el retorn de les precipitacions a la cara nord del Pirineu, coincidint amb els dies previs a l'arribada dels Reis de l'Orient.
Malgrat que no es pot descartar res, difícilment nevarà fora del Pirineu. Tanmateix, caldrà seguir la previsió per si es produeixen -especialment a l'oest del país- enfarinades en zones poc habituals.