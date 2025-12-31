La Fiscalia demana anul·lar la condemna al fiscal general

La fiscalia ha demanat al Tribunal Suprem que anul·li la condemna a l'exfiscal general Álvaro García Ortiz per suposadament filtrar informació confidencial de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya. El ministeri públic ha presentat un recurs de nul·litat contra la condemna a dos anys d'inhabilitació per revelació de secrets i considera que la sentència "crea un nou tipus delictiu". En el recurs, que ha avançat El Español, la fiscalia sosté que els magistrats del Suprem van fer una "selecció incompleta de fets" i que no es va tenir en compte les proves a favor del condemnat. Aquest incident de nul·litat és el pas previ a un possible recurs davant del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Suprem va condemnar el fiscal general de l'Estat el passat mes de novembre a dos anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de dades reservades. A més, l'alt tribunal obligava García Ortiz a indemnitzar la parella d'Isabel Díaz Ayuso, l'empresari Alberto González Amador, amb 10.000 euros i a una multa de 7.200 euros. Ara, la fiscalia també qüestiona aquesta indemnització.
Per la seva banda, durant el judici, el fiscal va reivindicar la seva innocència i va negar haver filtrat els correus on la defensa de l’empresari acceptava que havia comès un delicte per arribar a un acord de conformitat. "No hi ha proves que acreditin la filtració", va assegurar la seva defensa.
Tot i això, García Ortiz va dimitir quatre dies després que el Suprem el condemnés. A la carta, l'exfiscal traslladava el seu "profund respecte a les decisions judicials" i dia que, "a falta de més concrecions", era "el moment d'abandonar l'acompliment de tan alta responsabilitat". Amb tot, insistia que "ha servit fidelment la institució".