El fiscal general es declara innocent al Suprem: «No vaig filtrar el correu»

El fiscal general de l'Estat ha declarat aquest dimecres a la tarda al Tribunal Suprem i s'ha declarat innocent de la filtració del correu de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, en què demanava un acord de conformitat amb la Fiscalia pel cas de frau fiscal. "No vaig filtrar el correu a persones alienes a la Fiscalia", ha assegurat Álvaro García Ortiz, que s'ha negat a respondre les acusacions atribuint-los "comportament deslleial". El fiscal s'enfronta a una pena de fins a sis anys de presó i dotze d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets.
A preguntes de la tinent fiscal, Ángeles Sánchez Conde, que en demana l'absolució, García Ortiz ha detallat la cronologia dels fets i quan va obtenir ell la informació sobre la causa i sobre l'intent de conformitat que buscava l'empresari Alberto González Amador, a canvi de reconèixer un frau fiscal de 350.000 euros. Durant el judici, diversos periodistes han assegurat que la filtració no va sortir de la Fiscalia General de l'Estat i, de fet, alguns testimonis han assenyalat que va sortir de la Fiscalia de la Comunitat de Madrid, pilotada per la fiscal Almudena Lastra, enemistada amb García Ortiz.
El fiscal general ha dit que quan va sortir la informació d'El Mundo -una notícia falsa, filtrada de manera tergiversada pel cap de gabinet d'Ayuso- es va arribar a la conclusió que calia donar una resposta institucional. La notícia publicada insinuava que la Fiscalia havia ofert un pacte a la parella d'Ayuso, que l'havia retirat i que les ordres venien "de dalt". El mateix Miguel Ángel Rodríguez va admetre al Suprem que va difondre una mentida, perquè no tenia cap confirmació que el govern espanyol hagués donat cap ordre de no oferir un pacte. A més, el pacte no el va oferir la Fiscalia, sinó la defensa de González Amador.
García Ortiz ha justificat la decisió d'enviar una nota a la premsa desmentint la informació d'El Mundo. "Era una resposta institucional de la Fiscalia a una notícia que posava en qüestió la feina dels fiscals i oferia una idea deformada de la realitat", ha dit. La nota, ha dit durant el judici el fiscal de protecció de dades, no suposava una "violació de la seguretat" de la parella d'Ayuso. Aquell comunicat incloïa contingut dels correus de González Amador perquè "ja havien sortit" i eren de "rellevància pública", i ha assegurat també que no va parlar amb el periodista que va publicar primer la informació dels correus filtrats.
Les tesis de García Ortiz han rebut el suport de bona part dels fiscals que han declarat aquests dies al Suprem. Julián Salto, el representant del ministeri públic que investigava González Amador va explicar que la proposta de reconèixer els delictes va venir de l'empresari, no pas de la Fiscalia. La defensa del fiscal general de l'Estat ha denunciat des del principi del judici les "irregularitats" de la instrucció del cas. Segons l'advocada de l'Estat, Consuelo Castro, el fiscal ha estat sotmès a un procés "injust" que ha vulnerat la seva presumpció d'innocència. A més, ha afirmat que la instrucció es va fer amb la "idea preconcebuda" que era culpable i es va centrar a buscar proves de manera "prejudicial i esbiaixada".