Alamany insta Junts a sumar-se al nou finançament: «Els tuits i posicionaments en entrevistes aporten zero guanys»

La secretària general d'ERC i presidenta del grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha reclamat aquest dissabte a Junts que se sumi al pacte per al nou model de finançament. "Toca afegir-se a aquells que obrim camí", ha afirmat, assegurant que "els tuits i els posicionaments en entrevistes aporten zero guanys en sobirania fiscal".\r\n\r\nLa republicana ha dit que ERC "ha arrancat" un nou model al govern espanyol que "és un pas endavant, no definitiu". En aquest sentit, ha afirmat que suposa "un avenç respecte al que hi havia a Catalunya". Alamany ha remarcat que ERC "lluitarà" perquè els recursos extra "arribin a la butxaca dels barcelonins", amb mesures en habitatge, com el pla de rehabilitacions.\r\n\r\nAixí mateix, Alamany ha remarcat que els 4.700 milions també han de servir per "fer front al cost de la vida a la capital del país, que cada cop és més alt", amb mesures com bonificacions per a les extraescolars o millores de les infraestructures. \r\n