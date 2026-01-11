Feijóo critica el «finançament a la carta» de Catalunya: «El separatisme exigeix i els espanyols paguen»

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat el nou model de finançament i l'ha qualificat de "finançament a la carta" de Catalunya. "El separatisme exigeix i els espanyols paguen", ha sentenciat Feijóo aquest diumenge en la cloenda de la 28a Interparlamentària del PP a la Corunya. "Això no és raonable, ni admissible ni és justícia social", ha continuat Feijóo, que considera que el finançament s'ha "simplificat al màxim". "Més impostos per a tots els espanyols, més recursos per al separatisme i més temps per a Sánchez. Aquest és el finançament que volen imposar", ha enumerat el líder del PP, que igualment ha proposat una reforma del suplicatori per evitar que un polític aforat al Congrés pugui "esquivar la Justícia".
"El nostre compromís és reformar aquesta figura perquè la negativa del suplicatori no signifiqui el sobreseïment definitiu i l'arxivament de cap delicte", ha apuntat Feijóo, que vol evitar així que una hipotètica investigació de Pedro Sánchez per part del Suprem pugui ser vetada pel Congrés. "Això no pot ser. Cap polític pot tenir el dret a assegurar-se la impunitat", ha reflexionat en veu alta el president del PP, que ha llançat una última advertència: "La història no amnistiarà el 'sanchisme' i el meu govern, tampoc", ha etzibat Feijóo. "No valen mitges tintes ni mers retocs cosmètics. Tot s'investigarà i tot se sabrà", ha recalcat el líder del PP, que ha parlat de "justícia i higiene democràtica".
Sánchez no compleix les lleis
"Les lleis no estaven preparades per tenir un president que no les compleix. Ni tan sols la Constitució estava preparada pel fet que el primer incomplidor sigui el govern. I jo garanteixo que mai ningú pugui tornar a fer-ho", ha insistit Feijóo, que ha tornat a referir-se al nou model de finançament autonòmic i ha avançat que el pròxim diumenge 18 de gener es reuniran els presidents autonòmics del PP per mostrar-hi el seu rebuig frontal. "La nostra resposta serà unida, determinant i constant", ha proclamat Feijóo. "Que no venguin això com una reparació per als catalans, quan es fa perquè els socialistes segueixin governant a Espanya i a Catalunya", ha recriminat el president del PP.
"Que s'estalviïn excuses de mal pagador, el nou sistema de finançament no és per pagar els serveis públics sinó per comprar el poder", ha disparat Feijóo. "No ho permetrem i ho lluitarem. Que s'oblidin que acceptem xantatges, els diners de tots els espanyols es reparteixen entre tots els espanyols", ha manifestat el president del PP. "Cada euro que té l'Estat l'han aportat els treballadors i aquests diners no són d'un govern precari ni d'un partit que representa menys d'un 1,5% dels espanyols", ha conclòs Feijóo.