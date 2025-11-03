La defensa del fiscal general veu irregularitats en el cas: «Ha sigut sotmès a un procés injust»

La defensa del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha denunciat aquest dilluns les "irregularitats" de la instrucció del cas sobre la suposada filtració de dades de la parella d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat anul·lar-ne proves i informes. Segons ha dit la representant de l'Advocacia de l'Estat, Consuelo Castro, el fiscal ha estat sotmès a un procés "injust" que ha vulnerat la seva presumpció d'innocència. El mateix García Ortiz, s'ha declarat innocent.
A més, ha afirmat que la instrucció es va fer amb la "idea preconcebuda" que era culpable i es va centrar a buscar proves de manera "prejudiciosa i esbiaixada". La fiscal María Ángeles Sánchez s'ha sumat a la posició i ha dit que gruix dels jutges de la sala no poden jutjar al fiscal general.
Sobre la taula, hi ha una petició de presó d'entre quatre i sis anys, i fins a dotze d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets. Se l'acusa d'haver filtrat un correu electrònic de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, l'empresari Alberto González Amador, en què oferia un pacte a la Fiscalia a canvi de reconèixer un frau fiscal de 350.000 euros.
"Irregularitats" a la instrucció
Castro ha dedicat la seva primera exposició a criticar la instrucció del cas i lamentar que la policia intervingués tota mena de documents i aparells mòbils i ordinadors del fiscal, malgrat que inicialment es va demanar recopilar només algunes dades. A parer seu, les autoritats policials van fer un registre "indiscriminat" durant l'entrada a la Fiscalia General i al despatx del fiscal, que hauria de quedar anul·lat.
"A més de la vulneració del dret a la intimitat que va suposar la interlocutòria d'entrada i registre i totes les actuacions que el van seguir, en el curs de tota la instrucció es van produir múltiples vulneracions al dret a un procés just i amb garanties que reconeix (...) la Constitució. Les garanties pròpies d'un procés just són plenament aplicables a la instrucció", ha exposat.
Segons Castro, tant per "nombre" com per "entitat", les "irregularitats" comeses a la instrucció permeten sostenir que el fiscal general ha sigut sotmès a un procés "injust en conjunt". "Els seus drets no s'han vist garantits i no s'ha pogut defensar en les condicions exigibles", ha denunciat davant la sala del Suprem. A parer seu, se li ha vulnerat el dret a la presumpció d'innocència en "orientar" les indagacions només cap a Garcia Ortiz mentre es descartaven "altres alternatives" versemblants.
La Fiscalia secunda de defensa d'Ortiz
Al torn del Ministeri Públic, la tinent fiscal del Tribunal Suprem, María Ángeles Sánchez Conde, ha començat la seva intervenció dient que "secundava i feia seves" les manifestacions de la defensa de García Ortiz criticant la instrucció. En aquest sentit, ha denunciat també les irregularitats i vulneracions de drets viscuts als registres que es van fer als despatxos de la Fiscalia General de l'Estat.
Segons ha afirmat Sánchez Conde, el registre fet als despatxos de la Fiscalia va vulnerar el dret a la intimitat, a la "inviolabilitat domiciliària" i el "secret de les comunicacions". "Es van afectar tots els drets de l'article 18 de la Constitució", ha alertat. En aquest sentit, ha dit que la legislació espanyola estableix que per fer un registre com el que es va executar s'ha d'investigar un delicte amb una pena mínima tres anys de presó, mentre que en el cas es plantejava una pena de multa.