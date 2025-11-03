Feijóo demana a Vox que «estigui a l'altura» i mantingui el govern del PP al País Valencià

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerat una “decisió correcta” la decisió del president valencià, Carlos Mazón, que ha anunciat aquest dilluns la seva dimissió per la seva gestió de la dana. Feijóo ha assegurat que “sempre treballarem per les víctimes i mai les utilitzarem” i ha demanat a Vox que “estigui a l’alçada” i mantingui el suport a l’executiu del PP “quan abans millor”. La referència a la situació del País Valencià ha estat el darrer tema que ha tractat Feijóo en la seva intervenció davant el comitè executiu del PP.
Aquest cap de setmana s’ha viscut un pols entre Génova i el dirigent valencià, sotmès a pressions intenses perquè renunciés al càrrec per la seva gestió de la dana. Avui, en canvi, el president del PP ha considerat que Mazón “ha patit una cacera, no és un assassí, és un company que ha comès errors. Cap emergència nacional depèn d’una persona” i ha proclamat que Mazón “ha donat una lliçó als qui mai assumeixen res”. Feijóo ha acusat l’executiu espanyol de “no atendre una emergència nacional. No ho van fer perquè no van voler-ho fer”.
Feijóo ha volgut centrar la seva intervenció en un atac a Pedro Sánchez, al·ludint als socis parlamentaris com a responsables d’una situació de “saqueig”, reclamant una auditoria total. Ha parlat d’una “regeneració moral” que necessita l’estat espanyol i que “no hi ha una majoria que sostingui aquesta vergonya”. Ha reclamat que, “si volen governar, que presentin uns pressupostos”, posant com a exemple de bon govern la decisió de la presidenta extremenya, María Guardiola, de convocar eleccions al no poder aprovar els comptes generals.
El cap del PP ha fet referència al judici que ha començat avui i en què el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz , afronta una petició de presó d'entre quatre i sis anys, i fins a dotze d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets. Se l'acusa d'haver filtrat un correu electrònic de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, l'empresari Alberto González Amador, en què oferia un pacte a la Fiscalia a canvi de reconèixer un frau fiscal de 350.000 euros.
Mazón ha aprofitat l’anunci de la seva dimissió per atacar de valent el govern espanyol per no haver ajudat en la tragèdia i “haver deixat sol” l’executiu valencià. També s’ha queixat d’haver estat víctima de “notícies falses”. Ha admès alguns errors, com “haver mantingut l’agenda aquell dia”, segons ell perquè les agències estatals no els havien advertit de la gravetat de la situació, així com no haver declarat l’emergència. Feijóo s'ha alineat completament amb el seu discurs.
Avui també ha estat el dia que la periodista amb qui dinava a El Ventorro, Maribel Vilaplana, declara davant la jutgessa de Catarroja que investiga si hi ha responsabilitats penals. Vilaplana ha assenyalat que Mazón va actuar “amb normalitat” durant el dinar i que en cap moment va pronunciar paraules com “dana”, “Cecopi” o “pluges”.