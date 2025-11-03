Carlos Mazón presentarà la dimissió com a president del País Valencià. Així ho ha anunciat en una compareixença a Palau aquest dilluns, empès per la contestació de la ciutadania per la gestió de la dana que va deixar escenes de tensió en el primer aniversari de la tragèdia i per una última trucada clau amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aquest diumenge al vespre. També el dia que la periodista amb qui dinava a El Ventorro, Maribel Vilaplana, declara davant la jutgessa de Catarroja que investiga si hi ha responsabilitats penals.
Diversos mitjans expliquen que Mazón, que reconegut els "errors propis" com mantenir l'agenda, no declarar l'emergència nacional i no donar explicacions a temps i "deixar que proliferessin notícies falses", mantindrà l'acta de diputat i el PP pactarà un president valencià en funcions amb Vox per evitar anar a eleccions. D'aquesta manera, continuarà sent aforat com a càrrec públic electe mentre duri el judici, i els populars continuaran assenyalant el govern espanyol com el màxim responsable de la gestió. "No deixaré que em facin servir per amagar els seus errors", ha dit Mazón.
El mateix Mazón va anunciar a finals de setmana que tenia la intenció de comparèixer per parlar de la dana, l'endemà que durant el funeral d'estat fos escridassat i insultat per familiars de les víctimes. "Em faig càrrec de la jornada, no deixo de pensar en el que significa", va expressar. Segons fonts de la Presidència de la Generalitat Valenciana, ja volia aprofitar la compareixença a la comissió d'investigació sobre la dana del Congrés el 17 de novembre, però els fets del funeral d'estat ho van precipitar.
De la mateixa manera, el rebuig de moltes famílies i amics de les víctimes a la presència de Mazón també va empènyer Feijóo a actuar i aquest diumenge va trucar-li per "abordar les necessitats" del País Valencià i del PP, tal com va informar la vicesecretària de regeneració institucional del partit, Cuca Gamarra. Fins ara, la formació havia tancat files amb Mazón i el mateix Feijóo havia descartat rellevar-lo.
Però encara hi ha més elements de pressió per a Mazón. Aquest mateix dilluns, Vilaplana declara com a testimoni en el judici que instrueix la causa penal per la gestió de la dana. Vilaplana, que va estar en silenci molts mesos, va fer un comunicat al setembre, però encara no ha explicat tota la veritat: la jutgessa li demana ara fins i tot el tiquet del pàrquing on va aparcar per dinar amb Mazón.
El País Valencià, després de Mazón: què passarà ara?
La dimissió de Mazón obre una nova etapa al País Valencià i diversos mitjans informen que, ara, el PP vol pactar un president valencià en funcions amb Vox per evitar anar a eleccions en plena crisi. En aquest sentit, la direcció popular estatal aposta per l'alcaldessa de València, María José Catalá, com la solució immediata, mentre que el PP Valencià prefereix el seu secretari general i portaveu parlamentari, Juanfran Pérez Llorca.
La tercera via és la de Vicent Mompó, actual president de la Diputació de València, que va destacar pel lideratge en els pitjors moments de la dana: va enviar els treballadors a casa, va presentar-se al Cecopi dues hores abans que Mazón i va donar la cara davant els mitjans de comunicació. Segons ha informat EFE i diversos mitjans, els principals dirigents dels populars del País Valencià li donen suport de forma unànime. Si bé, no és diputat, pel qual hauria d'esperar a unes eleccions.