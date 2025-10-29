Les famílies de les víctimes increpen Mazón al funeral d'Estat: «Assassí, et rius de nosaltres»

Les famílies de les víctimes de la dana de València han increpat a Carlos Mazón en el funeral d'estat celebrat aquesta tarda a València. Ha sigut just abans de l'inici de la cerimònia, quan Mazón s'ha assegut a la sala. "Puto covard", "assassí", "ens has tret la vida" o "venint aquí et rius de nosaltres" han sigut alguns dels comentaris que les famílies de les víctimes han cridat al president de la Comunitat Valenciana.
Els insults s'han aturat quan han entrat a la sala els reis d'Espanya i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Els familiars han rebut amb aplaudiments aquestes autoritats que just abans han mantingut una conversa durant deu minuts amb els representants de les associacions. No n'ha format part Carlos Mazón, per evitar la crispació. El president de la Comunitat Valenciana ha fet acte de presència a la cerimònia tot i que les dues associacions de víctimes majoritàries han demanat que no assistís.
Abans, Sánchez i Mazón s'havien saludat fredament en l'arribada al funeral del màxim dirigent espanyol. Mazón ha arribat a la Ciutat de les Arts i les Ciències sense incidents. A la cerimònia també hi han assistit autoritats de tots els espectres polítics. Des del president de la Generalitat, Salvador Illa, fins al líder de l'oposició en l'àmbit estatal, Alberto Núñez-Feijóo. No hi ha pogut assistir Juan Manuel Moreno Bonilla, president d'Andalusia, a causa de les fortes pluges que afecten la província de Huelva.
Discursos de familiars de les víctimes
Després de recitar els noms de totes les víctimes i una actuació musical, ha parlat Andrea Ferrari Canut la filla d'una víctima. Canut ha donat el condol a tots els presents i ha agraït a les persones que van ajudar en els dies posteriors a la tragèdia. Finalment, també ha fet menció de les associacions de famílies que "fan feina per transformar el dolor en justícia". Canut ha tancat el discurs sense mencionar a Mazón, però recalcant que ara mateix "el més important és que prevalgui la veritat i el respecte".
Naiara Chuliá, la dona d'una de les víctimes, ha fet un relat ple d'enteresa de com va perdre el seu marit i què va significar per ella i la seva família. El tercer discurs l'ha fet Virgina Ortiz Riquelme, cosina d'una víctima que va morir a Letur, un poble d'Albacete. Ortiz ha volgut agrair als professionals que van fer feina buscant a les persones desaparegudes i als ciutadans que van ajudar en els dies posteriors. Ha conclòs la seva intervenció amb una frase fent referència a Mazón que ha provocat una ovació entre els assistents. "És qui omet el seu deure sabent que això pot comportar víctimes qui comet l’acte primigeni que deriva en les seves morts".
L'acte ha continuat amb la interpretació del Cant dels Ocells mentre els reis d'Espanya posaven una corona sobre un petit monument amb 239 roses blanques, en homenatge a cadascuna de les víctimes. Després d'un sentit minut de silenci, el rei Felip VI ha pronunciat un discurs. "Hi ha un sentiment de dolor sencer que m'uneix als familiars de les víctimes", ha afirmat el monarca, que ha tingut un paper ponderant a la cerimònia. "Posem tots de la nostra part perquè alguna cosa com aquesta no torni a succeir", ha tancat.