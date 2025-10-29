Autocrítica a mitges de Mazón en l'aniversari de la dana: «Hi ha coses que haurien d'haver funcionat millor»

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha admès que el 29 d'octubre del 2024 que va esclatar la dana al País Valencià "hi va haver coses que haurien d'haver funcionat millor". Ho ha fet durant la declaració institucional amb motiu del primer aniversari de les riuades, en què ha anunciat la declaració de la jornada com a dia de dol oficial i de record a les víctimes.
"Vam tractar de fer el millor en unes circumstàncies inimaginables, però en alguns casos no va ser suficient. I ho hem de reconèixer", ha afirmat. En aquest sentit, ha demanat que aquest primer aniversari no ha de ser un dia de "confrontació", però ha remarcat que sí que s'hauria de "reflexionar" sobre com els valencians es van sentir "desemparats" tant el dia de la dana com els següents.
Així, el 29 d'octubre serà cada any un dia de dol oficial i, enguany, també els pròxims tres dies, per recordar "una de les catàstrofes més devastadores de la història" al País Valencià. "No caurà mai en l'oblit, ni aquell dia ni els que el van seguir. Continuaran sempre gravats a la memòria col·lectiva", ha afirmat.
Mazón ha continuat amb l'estratègia de no parlar sobre la qüestionada gestió de les riuades i ha posat el focus en la resposta de la societat civil. "En el moment més difícil la societat va mostrar que és un poble unit, generós, valent i compromès", ha dit. A banda, també ha volgut agrair el suport i compromís "de tot el poble espanyol", que "es va bolcar en l'ajuda".
Noves proves contradiuen Mazón a les portes de la declaració de Maribel Vilaplana
La periodista que dinava amb Mazón al Ventorro, Maribel Vilaplana, va donar fa uns dies una nova versió del que van fer la tarda de la dana i va dir que la va acompanyar al garatge del restaurant, en direcció contrària al Palau de la Generalitat Valenciana. Mazón diu que hi va anar directament, però la visita al cotxe de la periodista coincideix amb la desconnexió de 37 minuts del president, que va arribar a la seu del govern més tard i amb una altra roba, segons diversos testimonis.
La jutgessa de Catarroja encarregada de dirimir si existeixen responsabilitats penals per les morts arran de les inundacions ha citat Vilaplana a declarar com a testimoni dilluns vinent i la periodista haurà de respondre a més preguntes sobre el dinar amb l'obligació de dir la veritat per no incórrer en un delicte de fals testimoni, castigat amb penes de fins a dos anys de presó i multes de fins a sis mesos. A més, la magistrada ha demanat el registre de trucades de Mazón el dia D que, sumat a la declaració de Vilaplana, pot suposar un pas important per esclarir si el cap de l'executiu valencià va incórrer en una negligència o algun delicte.