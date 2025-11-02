Totes les preguntes que haurà de respondre Maribel Vilaplana davant la jutgessa de la dana

Un any després de la dana al País Valencià que va deixar 229 morts, importants destrosses materials i centenars de milers d'afectats, la ciutadania encara no sap per què no es va enviar a temps l'alerta als telèfons mòbils. I, encara més important, on era i què feia Carlos Mazón. El president valencià ha donat versions contradictòries i, des de fa temps, opta pel silenci i l'opacitat sobre el 29 d'octubre de 2024. Això, sumat a la negativa a dimitir per la gestió de la catàstrofe, va fer que el funeral d'estat de dimecres passat estigués marcat per la frustració, la tensió i els insults de familiars i amics de les víctimes cap al baró popular, que ha anunciat una compareixença en els pròxims dies.
Alguns esperen que la periodista que dinava amb ell a El Ventorro, Maribel Vilaplana, que està citada aquest dilluns a declarar com a testimoni, ajudi a esclarir què va passar aquella jornada. Sobretot després que s'hagi difós informació sobre un vídeo de les inundacions a Utiel que la periodista hauria mostrat a Mazón durant el dinar. Tot i que Vilaplana assegura que no va ser conscient de la situació, la jutgessa de Catarroja que investiga si hi ha responsabilitats penals per la gestió de la dana considera que podria haver vist o sentit alguna cosa i la farà comparèixer sota jurament.
Mazón va arribar al Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi), l'òrgan coordinador de l'emergència, a les 20:28 hores, 17 minuts després de l'enviament de l'avís, i diversos testimonis asseguren que s'havia canviat de roba. Fins que el president valencià no es va presentar, l'autoritat responsable era l'aleshores consellera d'Interior i Emergències, Salomé Pradas, que va optar per esperar-lo encara que diversos membres de l'organisme d'Emergències li reclamaven actuar i l'alerta es va acabar enviant amb els carrers ja inundats. Les circumstàncies del retard fatal són una incògnita i Vilaplana és un dels testimonis més directes i haurà de respondre moltes preguntes.
Fins a quina hora va estar amb Mazón?
L'última versió de Mazón i Vilaplana diu que el dinar a El Ventorro va durar quatre hores, fins a les 18:30 hores. Si bé, per evitar presentar la factura de l'àpat, la Generalitat Valenciana va articular que la trobada formava part de la responsabilitat de Mazón com a líder del PP valencià i no a títol de president de la Generalitat. Això i el silenci del restaurant dificulten confirmar l'hora de comiat que, en cas de ser certa, deixaria dues hores en blanc fins a l'aparició de Mazón al Cecopi, tot i que el president diu que va anar a Palau.
Les noves actualitzacions sobre el Ventorro apunten que Vilaplana li hauria mostrat a Mazón durant el dinar un vídeo rebut per WhatsApp de les inundacions a Utiel que À Punt va retransmetre en els informatius de migdia. Aquesta informació, que l'entorn de la periodista ha negat, va provocar l'hospitalització d'urgència de Vilaplana aquest dissabte per un episodi d'ansietat greu, tot i que ha sortit de l'hospital aquest diumenge al matí.
On va anar després del dinar?
L'entorn de Vilaplana ha donat una nova versió que desmenteix Mazón quan diu que va anar directament d'El Ventorro al seu despatx. Fonts properes a la periodista han confirmat al diari Levante-EMV que, després del dinar, el president la va acompanyar al garatge de Glorieta Paz, a pocs minuts a peu des del restaurant i en direcció contrària a Palau. En aquest sentit, una acusació particular ha demanat a la magistrada que requereixi el tiquet de l'aparcament.
Amb qui va parlar el president valencià?
Un dels motius principals de la jutgessa de Catarroja per citar Vilaplana com a testimoni és que sospita que podria haver vist o sentit alguna cosa durant l'àpat amb Mazón. El president valencià assegura que va estar disponible i informat en tot moment, i que va mantenir diverses trucades telefòniques amb Pradas, que era al Cecopi, tot i que nega que li transmetés cap ordre. La magistrada vol saber si Vilaplana va presenciar les converses entre Mazón i Pradas -i amb qui fos que va parlar- i si va captar el seu contingut. Això, alhora que ha demanat el registre de trucades de Mazón el dia D.
Era Mazón conscient de la gravetat de la situació?
Des que es va confirmar que Mazón havia estat dinant amb Vilaplana, la periodista es va convertir en l'objectiu principal dels mitjans de comunicació i, tot i que es va protegir, el seu entorn sí que va parlar amb diversos periodistes. Un dels titulars que van donar en aquell primer moment és que Vilaplana no va percebre preocupació en el president valencià tot i les trucades que rebia. No és un detall menor, ja que fonts jurídiques apunten que la principal responsabilitat penal que afronta la Generalitat Valenciana és haver determinat que no calia enviar l'alerta als mòbils, la qual cosa suposaria una negligència.
Era un dinar de feina?
Més enllà de Mazón, la jutgessa ha de determinar si la Generalitat Valenciana i el Partit Popular tinguin alguna responsabilitat en l'ocultació de la durada i el que passava en el dinar a El Ventorro. En un primer moment, Mazón va dir que era en un "dinar de feina" i, fins i tot, es va apuntar que estava menjant amb el president de la patronal valenciana, Salvador Navarro. Quan el mateix Navarro ho va desmentir, es va destapar que realment estava dinant amb Vilaplana a El Ventorro, però aquest no va ser l'últim canvi de versió.
La SER va confirmar que Mazón li havia ofert a Vilaplana la direcció de la televisió pública À Punt, però que ella ho havia rebutjat. Això denota una tasca com a president del govern valencià, però cal recordar que el PP la Generalitat Valenciana va articular que la trobada formava part de la responsabilitat de Mazón com a líder del PP valencià per no haver d'entregar la factura. Així, era un dinar de feina o no?
Per què no va dir res abans del comunicat públic del setembre?
Vilaplana va trencar el silenci el 5 de setembre passat amb una carta oberta en què relatava la seva cronologia de la tarda de la dana. Aquesta nova versió situa la sortida d'El Ventorro a les 18:30 i no a les 17:30 com havia assegurat fins aleshores i afegeix que la va acompanyar al garatge. Són detalls molt rellevants per a la investigació dels fets i arriben un any després a les portes de la citació judicial com a testimoni. Per què no havia parlat abans? La jutgessa de Catarroja li ho preguntarà i la periodista no podrà mentir si no vol incórrer en un delicte de fals testimoni, castigat amb fins a dos anys de presó.