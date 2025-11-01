Més detalls del Ventorro: Vilaplana va ensenyar a Mazón un vídeo d’un municipi inundat en plena dana

Noves proves tornen a posar al centre del debat el dinar del president Carlos Mazón amb la periodista Maribel Vilaplana al Ventorro, que va durar quasi quatre hores mentre la riuada arrasava València. Aquesta vegada, i segons ha sabut el Levante-EMV, el president de la Generalitat Valenciana hauria vist en un vídeo la magnitud de les inundacions a Utiel, material audiovisual que Vilaplana hauria rebut per WhatsApp.
En concret, Mazón va parlar amb l'exconsellera Salomé Pradas, responsable d'Emergències i al capdavant del Cecopi, entre les 17.37 i les 17.40. En aquests dos minuts l'exconsellera el va informar de l'estat de la situació, però abans ja havia intentat contactar amb Mazón en dues ocasions al llarg del dia, a les 16.29 i a les 12.52 hores, també sense resposta.
Després d'aquest primer contacte amb el president, aquest va veure el vídeo de les inundacions d'Utiel que Vilaplana havia rebut per missatge. Aquest vídeo havia estat difós per À Punt en l'informatiu de migdia i publicat en les seves xarxes socials. Les imatges de la riuada de fang arrossegant els cotxes anaven acompanyades de les declaracions de l'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, sobre el desbordament del riu Magre.
"La situació és molt crítica, no recordo haver vist una cosa semblant mai", explicava Gabaldón a la televisió pública valenciana. "El problema és que no s'atura, aquesta tarda serà molt complicada. Hem avisat a la població que no surti de les seves cases", advertia l'alcalde d'Utiel pels informatius del migdia d'À Punt el dia 29 d'octubre del 2024.
S'ha de recordar que l'Aemet havia establert l'alerta roja a primera hora del matí. En plena crisi davant l'absència de Mazón, l'autoritat responsable era Pradas, que va decidir esperar a poder parlar amb el president valencià abans de prendre la decisió de llançar l'alerta a la ciutadania, encara que diversos membres de l'organisme d'Emergències li reclamaven actuar.
Des d'aquest moment en què va veure el vídeo, Mazón va efectuar o va rebre vuit trucades, com es mostra a la llista de trànsit del seu dispositiu oferida per Presidència com a prova per a la investigació de la dana. Aquesta nova prova essencial fa un pas més per demostrar que el president de la Generalitat Valenciana sabia el que estava passant mentre dinava amb la periodista Vilaplana i va decidir ignorar les trucades.
No obstant això, i segons ha constatat eldiario.es amb l'entorn de la comunicadora, aquesta no li va mostrar cap vídeo a Mazón, però sí que el va rebre i va poder veure quina era la situació a Utiel a través de les imatges.