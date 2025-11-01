El PP valencià passa pàgina de Mazón: Vicent Mompó, el més ben situat per substituir-lo

El PP ja pensa en el relleu del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, després de la pressió creixent i explicita viscuda durant el primer aniversari de la Dana per la gestió d'aquesta, en la qual van morir 229 persones a València. Els crits d'"assassí" en el funeral estatal per les víctimes de la tragèdia poden haver marcat un abans i un després en la carrera política de l'actual president valencià. \r\n\r\nArran de la crisi que travessa el PP valencià i que esquitxa a escala estatal, els principals dirigents dels populars del País Valencià donen suport de forma unànime a Vicent Mompó, actual president de la Diputació de València, com a la figura referent per substituir Carlos Mazón, segons ha informat EFE i diversos mitjans. Les mateixes fonts també informen que la decisió ha estat traslladada a la direcció nacional del partit.\r\n\r\nTot plegat s'ha decidit en una reunió, que va tenir lloc a Alacant el divendres, formada pels presidents de les tres diputacions i el secretari general del PP del País Valencià, Juanfran Pérez Llorca. Des de RTVE informen que segons han pogut saber a través de fonts populars valencianes, a Gènova també es treballava des de feia mesos en trobar algú per succeir Mazón.\r\n\r\nHi haurà ampliació.\r\n