L'Església pagarà les reparacions per abusos sexuals després de pactar amb el govern espanyol

L'Església reconeix abusos sexuals i accepta un acord amb el govern espanyol per col·laborar en la reparació de les víctimes mitjançant el pagament d'indemnitzacions. El ministre de Presidència, Fèlix Bolaños, el president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, i el president de la Conferència Espanyola de Religiosos, Jesús Díaz Sariego firmaran aquest dijous un conveni referent a la reparació de víctimes de l'Església, les quals no es podien resoldre via judicial.
Durant aquest dijous, tant el ministre com els màxims representants de les dues institucions religioses donaran més detalls durant aquest matí, un cop signin l'acord vora les 9:30 hores i posteriorment participaran en una roda de premsa. L'acord busca posar "atenció a les víctimes d'abusos sexuals, de qui els casos no han tingut recorregut judicial a través del Defensor del Poble".
Amb aquesta passa endavant sense precedents sobre les violacions o agressions sexuals de l'església s'acorda "obrir una via a través del Defensor del Poble per a la reparació de les víctimes que no desitgin acudir directament a la Comissió PRIVA establerta per l'Església", ha indicat la CEE en un comunicat. La signatura es farà al Palau de Parcent i es basa en la Llei Orgànica 8/2021, en la qual es vetlla per la protecció integral a la infància i adolescència davant la violència.
El Defensor del Poble estudiarà cada cas i "farà una proposta de resolució i, si escau, reparació simbòlica, restaurativa, espiritual i/o econòmica atenent el que sol·liciti la víctima", han explicat fonts expertes a El País.
Precedents PRIVA
Fins ara, la Comissió PRIVA impulsada per l'Església, havia rebut fins a mitjans de novembre 99 peticions, de les quals s'havien resolt 51 en les primeres 14 mesos de tràmit. Fins aleshores, la reparació que es proposava per a les víctimes superava el milió i mig d'euros.