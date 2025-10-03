El vídeo ocultat per la Generalitat Valenciana destapa el retard en l'alerta per la dana

Després de la polèmica que va provocar que la Generalitat Valenciana hagués ocultat un vídeo de la reunió del Cecopi el dia 29 d'octubre en què es va produir la dana, ara es confirma que, tal com publica El País, les imatges entregades a la jutgessa de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra destapen que l'alerta es podria haver enviat abans del què es va fer.
Al vídeo es pot sentir com el missatge d'alerta que va arribar a la població a les 20.11 hores es va plantejar tres hores abans del que es va enviar als mòbils, és a dir, quan va començar la reunió d'emergència a les 17 hores.
Com mostra El País, se sent al subdirector general d'Emergències, Jorge Suárez, indicant en el Cecopi la possibilitat d'enviar una alerta. "D'acord amb el què decidim podem enviar un missatge a tots els mòbils de la zona", explica Suárez referint-se a la zona d'Utiel i Requena.
El vídeo també mostra l'arribada del president valencià Carlos Mazón al Cecopi preguntant si anava a estar "sense cobertura tota l'estona". En una imatge, l'exconsellera Pradas menciona que "abans d'enviar el següent missatge el vull veure", fet que demostra que tenia responsabilitat sobre l'enviament de les alertes.
La polèmica amb el vídeo ocult
La jutgessa de Catarroja va exigir a la televisió pública valenciana À Punt i al departament d'Emergències de la Generalitat les imatges de la reunió del Cecopi del 29 d'octubre, ja que el govern valencià no havia informat d'aquest material i la cadena televisiva només el va difondre com a un mut, ja que argumentaven que no estaven autoritzats per gravar el so.
En aquest vídeo, es mostrava com, a part de les càmeres de la televisió valenciana presents a la reunió; també hi havia un tècnic audiovisual del departament d'Emergències de la Generalitat Valenciana que ho va gravar tot. Imatges que el govern valencià mai ha oferit ni mencionat fins que el vídeo ha sortit.
RTVE va difondre el vídeo provocant que À Punt denunciés que els havien sostret les imatges sense consentiment. De fet, la magistrada del cas, va demanar el vídeo amb veu també a RTVE per incorporar-lo com a prova, ja que destapa la mentida sobre el missatge Es Alert enviat tard que podria haver salvat 229 vides.
L'existència d'aquest vídeo delata la gestió que es va fer i mostra a l'exconsellera de Justícia i Interior Salomé Pradas donant instruccions sobre l'enviament del missatge massiu. Aquest fet contradiu el que va dir durant el judici, en què defensava que la responsabilitat de l'enviament de l'alerta era dels tècnics.