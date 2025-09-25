Familiars de les víctimes de la dana denuncien a l'Eurocambra la «negligència del govern de Mazón»

Càrrega contra Mazón a Europa. Familiars de les víctimes de la dana han comparegut al Parlament Europeu per denunciar la "negligència" del govern de Carlos Mazón i reclamar una investigació "exhaustiva". La Comissió Europea ha dit que no té competències per investigar els fets, però presentarà un informe de valoració.
L'Associació de Víctimes Mortals de la Dana 29-O i l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre han intervingut en la comissió de Peticions de l'Eurocambra després de quatre intents previs fallits perquè el PP bloquejava la compareixença. "Estem aquí per parlar d'un desastre polític i humà evitable", ha expressat Rosa Álvarez, familiar d'una de les víctimes.
"El que va fallar no va ser la naturalesa, el que va fallar va ser la gestió i la responsabilitat política. Exigim que es digui alt i clar: els dirigents polítics van fallar en la seva obligació de protegir-nos. No es tracta només d'un error administratiu, es tracta de la negligència que va costar 229 vides", ha insistit. "Venim a exigir veritat, justícia i responsabilitats. Que s'investigui fins a l'últim detall del perquè no es van aplicar les directives europees sobre gestió del risc d'inundacions. Que s'analitzi per què no a haver-hi plans d'emergència eficaços i que s'assenyali amb nom i cognom a aquells que, tenint el deure de protegir-nos, no ho van fer".
La Comissió Europea, sense competències
Malgrat la petició de les dues associacions, la Comissió Europea -que també ha intervingut durant la sessió- no té competències per investigar els fets, ja que és Espanya a qui li correspon. Brussel·les ha recordat que són els estats els responsables d'avaluar zones inundables i elaborar plans d'inundacions, així com d'actualitzar cada sis anys els programes de risc d'inundació, d'acord amb les directives europees.
"Hem d'esclarir que aquesta investigació no pot ser competència de la Comissió Europea, sinó que és competència exclusiva dels estats membres. La Comissió, no obstant això, està plenament compromesa a treballar amb totes les parts per tal que el mecanisme de protecció civil europeu continua donant assistència immediata quan faci falta", ha dit el representant de l'executiu comunitari.
Xoc entre el PP, el PSOE i Compromís
En el debat a la comissió de Peticions de l'Eurocambra, l'eurodiputat del PP Esteban González Pons ha expressat el seu "condol i solidaritat" amb els familiars de les víctimes, però ha deixat clar que "no totes les víctimes se senten representades per aquestes dues associacions".
L'eurodiputada del PSOE Sandra Gómez ha carregat contra el PP i ha afirmat que la compareixença "només s'ha produït" quan als populars "els ha caigut la cara de vergonya". Per la seva banda, l'eurodiputat de Compromís Vicent Marzà ha reclamat al Parlament Europeu que "prengui la responsabilitat" que no ha pres el govern de Mazón "perquè això no torni a passar".