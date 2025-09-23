Carlos Mazón atia l'anticatalanisme a les portes del primer aniversari de la dana

Queden pocs dies perquè es compleixi el primer aniversari de la tràgica dana al País Valencià i Carlos Mazón continua aferrat a la presidència. No han estat suficients totes les evidències que mostren que va despreocupar-se del temporal que va deixar més de 200 morts. Fins i tot una carta de la periodista Maribel Vilaplana que exposa la despreocupació de Mazón en aquell famós dinar no ha valgut perquè el PP d'Alberto Núñez Feijóo li talli el cap. Mazón intenta girar full, malgrat que l'oposició no deixa de recordar-li la seva responsabilitat en la tragèdia, i continua atiant l'anticatalanisme per escapolir-se'n.
Mazón ha viscut aquest dimarts el primer debat de política general després de la dana i ha portat un paquet de 44 mesures per mirar de desviar l'atenció mentre l'oposició li recordava els 229 morts. Una de les propostes estrella és el canvi de nom de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), institució que fa un paper similar que l'Institut d'Estudis Catalans a Catalunya. El president valencià ha dit que impulsaran els canvis normatius necessaris perquè es passi a dir Acadèmia de la Llengua Valenciana, assumint el relat blaver que diu que el català i el valencià són llengües diferents.
Mazón fa trampa amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
El president valencià ha carregat contra l'Acadèmia, dient que parla de "la llengua en abstracte i sense denominació d'origen". Per això, Mazón considera que cal fer un "canvi precís" sobre la realitat dels seus objectius. Cal recordar que el dirigent popular ha topat en diferents moments de la legislatura amb aquesta institució i ha defensat la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), una entitat que promou les normes secessionistes que pretenen trencar la unitat de la llengua.
Per efectuar el canvi de nom cal un canvi de llei reguladora de la institució, però també una reforma de l'Estatut. Aquesta segona part és molt difícil avui dia. Una reforma de l'Estatut necessita el vot favorable d'una majoria qualificada, dit d'altra manera, de dues terceres parts de les Corts valencianes. I les xifres no surten. El PP i Vox tenen 53 diputats i la majoria necessària és de 67 escons. Però tant fa: Mazón ja ha posat en dubte l'autoritat lingüística del País Valencià i, de retruc, ha tornat a qüestionar la unitat de la llengua.
Més mesures contra la llengua i el catalanisme
Encara en l'apartat de la guerra contra la llengua, Mazón ha anunciat un canvi a la selectivitat. El president valencià ha anunciat que iniciarà els tràmits perquè els estudiants que facin les provés d'accés a la universitat puguin escollir una de les dues notes de llengua, la de castellà o la de valencià. "Un examen més que a Albacete no pot fer que baixi la nota", ha dit. En tot cas, tot i que Mazón tregui pit de la mesura, un canvi d'aquesta índole queda en mans del govern espanyol.
Per altra banda, Mazón també ha presentat la llei de senyes d'identitat valenciana per protegir i promocionar "les singularitats com a poble". De primeres podria semblar una norma inofensiva, però el president valencià ha deixat clar que no vol ser "còmplice" de qui té "anhels annexionistes". De què parla? Sense dir-ho, fa referència als Països Catalans. Cal recordar que un dels acords d'investidura amb Vox suposava la retirada de subvencions a entitats que parlaven d'aquest concepte, però que en realitat declarava la guerra a qualsevol entitat que fes defensa de la llengua o del catalanisme.
I mentre Mazón retira el suport a qui de veritat vol protegir la llengua, també es dedica a regar econòmicament les entitats secessionistes. Segons publica el diari El Temps, el diari oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat ajudes a dit a diversos col·lectius que promouen un valencià diferent del català. La suma supera els 75.000 euros mentre l'Acadèmia Valenciana de la Llengua se li ha retallat el pressupost dels 3,9 milions d'euros als poc més de dos ara. El mateix mitjà recorda que l'Ajuntament de València, també en mans de PP i Vox, ha premiat amb més de 300.000 euros a entitats secessionistes com la mateixa RACV o Lo Rat Penat.