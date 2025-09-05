Maribel Vilaplana trenca el silenci pel dinar amb Mazón: «Va rebre moltes trucades i no va mostrar inquietud»

Després de mesos en un segon pla, Maribel Vilaplana ha trencat el silenci sobre el famós dinar amb Carlos Mazón durant la tràgica dana al País Valencià. La periodista ha explicat que el president de la Generalitat valenciana va citar-la al restaurant El Ventorro. Allà, se li va oferir la direcció de la televisió valenciana, un càrrec que ella mateixa va refusar "de forma clara per convicció personal i professional".
La periodista recorda que va demanar personalment a Mazón mantenir-se en un segon pla i que no es conegués que havia estat present al dinar de la dana. "No volia avivar el circ mediàtic i que se'm fes servir com a instrument polític", assegura. Però les reaccions a la seva reaparició pública, la setmana passada en qualitat de portaveu del Llevant, l'han decidit a transmetre una carta oberta als mitjans de comunicació. Vilaplana relata que és la primera interessada en què es clarifiquin tots els fets d'aquells dies, i que no vol que el focus es traslladi cap a històries paral·leles com la del dinar.
El relat del dinar de la dana
Vilaplana arriba al restaurant passades les 15 hores. Mazón li ofereix un càrrec de rellevància a la televisió valenciana que rebutja. Però més enllà de la proposta, el dinar es va allargar perquè, segons relata Vilaplana, es va acabar convertint en una "consultoria de comunicació" sobre diverses qüestions que afectaven els mitjans públics valencians. Mazón li preguntava sobre aspectes que funcionaven bé o malament de la televisió i la ràdio i ella li donava l'opinió.
En tot cas, la periodista detalla que en un moment de l'àpat, Mazón va començar a rebre diverses trucades. Però segons detalla, el president valencià "no va mostrar mai inquietud". El que es posa en evidència és que al restaurant hi havia cobertura. "Aquestes interrupcions, sumades a l'espera i a l'acomiadament, van demorar la sortida del restaurant, que es va produir finalment entre les 18.30 i les 18.45 hores", revela Vilaplana.
Vilaplana deixa clar que en el moment en què es va acabar la reunió no era conscient de la gravetat dels fets, ja que a València ciutat no plovia. Però que, arribada a casa, va percebre la dimensió del que estava ocorrent. Va ser quan es va posar en contacte amb Mazón per traslladar-li la seva "angoixa" i demanar-li que el seu nom no es fes públic. "Era profundament injust quedar vinculada a un capítol tan dolorós quan no tenia absolutament res a veure", sentencia, reconeixent que va ser un error perquè el silenci va alimentar l'especulació i un "assetjament brutal".
Hospitalitzada i amb estrès posttraumàtic
Els dies posteriors a la tragèdia van ser "un autèntic malson", però diu que va explotar quan el seu nom va transcendir. Llavors va haver de ser hospitalitzada, però no va acabar de recuperar-se. Va ser quan va demanar a una persona de confiança que aportés els fets, però ara creu que aquelles explicacions van ser insuficients. "Avui entenc que calia parlar en primera persona per deixar clar que no tinc res a veure amb aquella història", reivindica la periodista.
Vilaplana assegura que s'ha convertit en una "diana" enmig d'"insinuacions masclistes" i una "pressió insuportable". Actualment, es troba en tractament psicològic amb un diagnòstic d'estrès posttraumàtic: "És una teràpia dura i complexa, que afronto amb esperança, però la realitat és que la meva salut mental està greument danyada", lamenta.
Explicacions dels responsables polítics
Deixant de banda el pla personal, Vilaplana conclou que va ser "un cop de mala sort" està en aquell dinar. "Aquest és i serà sempre el meu turment; hauré d'aprendre a portar aquesta càrrega durant tota la meva vida", confessa. La periodista demana respecte tant per a ella com per les víctimes de la dana, de les quals demana "no banalitzar ni fer servir" el seu dolor.
Un dels punts més contundents apareix al final de la missiva. Vilaplana demana que els responsables polítics de la dana donin explicacions. "El focus ha d'estar en les persones que aquell dia tenien responsabilitats i poder de decisió", sentencia. Una carta que desmunta part del relat de Mazón i que deixa el president valencià una mica més contra les cordes.