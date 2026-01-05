Cada 5 de gener Catalunya viu el moment més màgic de l'any, l'arribada dels Reis Mags d'Orient. Els passejos per totes les ciutats del país serveixen als infants per entregar les seves cartes mentre poden veure a Ses Majestats des de les seves precioses carrosses. A continuació les millors imatges de les cavalcades de Barcelona, Tarragona, Reus i Berga.
Les millors imatges de les cavalcades dels Reis d'Orient
ARA A PORTADA
- Hugo Fernández Alcaraz
- Cap de Fotografia de Nació
Publicat el 05 de gener de 2026 a les 20:22
- El rei Melcior durant la cavalcada. -
- Hugo Fernández
- Centenars de persones mirant la cavalcada rere una valla. -
- Hugo Fernández
- Les bicicletes, un dels punts destacats de la cavalcada d'enguany. -
- Hugo Fernández
- El rei Gaspar a la seva carrossa. -
- Hugo Fernández
- El rei Baltasar saludant. -
- Hugo Fernández
- La carrossa del carbó. -
- Hugo Fernández
- Una part de la cavalcada. -
- Hugo Fernández
- Una part de la cavalcada amb tambors de colors. -
- Hugo Fernández
- Un patge a la cavalcada de Reus. -
-
- La cavalcada de Tarragona. -
-
- Els assistents a la cavalcada de Tarragona. -
-
- La cavalcada de Berga. -
- Lídia López
- La cavalcada de Berga. -
- Lídia López
Et pot interessar
- Societat Badalona obre un pavelló per a acollir persones sense sostre i les entitats en critiquen les deficiències
- Societat Una família beneficiada pel préstec d'emancipació a Barcelona afirma que l'ajuda és «ideal» per a qui tingui estalvis
- Societat Loteria de Reis 2026: premis, data i on veure el sorteig
- Societat Carreteres col·lapsades i cadenes obligatòries a molts punts: les incidències de trànsit per la neu
- Societat Barcelona respondrà a la marxa del The District amb la creació d'una fira sobre «habitatge assequible»
- Societat Per què escrivim cartes als Reis d'Orient? Aquest n'és l'origen