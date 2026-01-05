05 de gener de 2026

Societat

Les millors imatges de les cavalcades dels Reis d'Orient

Publicat el 05 de gener de 2026 a les 20:22

Cada 5 de gener Catalunya viu el moment més màgic de l'any, l'arribada dels Reis Mags d'Orient. Els passejos per totes les ciutats del país serveixen als infants per entregar les seves cartes mentre poden veure a Ses Majestats des de les seves precioses carrosses. A continuació les millors imatges de les cavalcades de Barcelona, Tarragona, Reus i Berga.

Hugo Fernández
  • El rei Melcior durant la cavalcada. -
Hugo Fernández
  • Centenars de persones mirant la cavalcada rere una valla. -
Hugo Fernández
  • Les bicicletes, un dels punts destacats de la cavalcada d'enguany. -
Hugo Fernández
  • El rei Gaspar a la seva carrossa. -
Hugo Fernández
  • El rei Baltasar saludant. -
Hugo Fernández
  • La carrossa del carbó. -
Hugo Fernández
  • Una part de la cavalcada. -
Hugo Fernández
  • Una part de la cavalcada amb tambors de colors. -
  • Un patge a la cavalcada de Reus. -
  • La cavalcada de Tarragona. -
  • Els assistents a la cavalcada de Tarragona. -
Lídia López
  • La cavalcada de Berga. -
Lídia López
  • La cavalcada de Berga. -

