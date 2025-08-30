Reapareix la periodista amb qui dinava Mazón durant la dana deu mesos després

Maribel Vilaplana, periodista i portaveu del club de futbol Levante UD, reapareix després de deu mesos de la polèmica sobre el seu dinar amb Mazón en plena emergència de la dana. La periodista apareix en aquesta intervenció per a Dazn, plataforma digital d'esports en directe, com a portaveu i consellera de Comunicació i Relacions Institucionals de l'equip valencià per parlar sobre el possible fitxatge de Carlos Álvarez pel Benfica.
Vilaplana respon a l'entrevistadora sobre en quin punt es troba el Levante enfront de la possible marxa del seu jugador estrella, Carlos Álvarez, que va marcar el 3-2 del partit d'aquest divendres contra l'Elx per ascendir a primera.
"Està allà, d'11 titular, està convocat, du la camiseta i defensarà l'escut com sempre ho ha fet, però això no significa que hi hagi una decisió, el mercat no es tanca fins al dilluns", assegura Vilaplana. "És un jugador molt desitjat amb una clàusula molt important, és una decisió complexa", assegurava Vilaplana en referència als 25 milions de clàusules que té el jugador del Levante.
Maribel Vilaplana deu mesos després
Maribel Vilaplana (Muro d'Alcoi, 1975) és una periodista que ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional com a conductora de programes de televisió. De fet, és la presentadora més longeva dels telenotícies de Canal 9, on va treballar entre 1999 i 2014.
Ara, la portaveu del club Levante UD, reapareix públicament després de mesos de silenci per la polèmica sobre el dinar amb el president del País Valencià, Carlos Mazón al restaurant El Ventorro del centre de València durant les primeres hores de la crisi per la DANA, el migdia del dimarts en què va esclatar el temporal.
El cap del govern valencià va oferir a la comunicadora dirigir la televisió pública À Punt i va estar en contacte permanent amb responsable d'Emergències i consellera de Justícia, Salomé Pradas.