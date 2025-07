Manifestació contra Mazón a la zona zero de la dana: «No podem aguantar-lo ni un dia més»

Avui que fa nou mesos de la DANA, milers de persones s'han manifestat contra Carlos Mazón a la zona zero de la catàstrofe: Catarroja. És la novena manifestació per reclamar la dimissió del president de la Generalitat, hi han participat vora 1.500 persones i s'ha reivindicat “la reconstrucció social com una necessitat immediata”.

Les famílies de les víctimes, presents a la manifestació, han lamentat que la “paciència té un límit”. "No podem aguantar-ho ni un dia més", han assegurat. La presidenta de l'Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha afirmat que han transcorregut "303 dies de l'homicidi" dels seus familiars. "Estem amb més força, encara que cada dia ens costa més anímicament, però no pararem".

La protesta, just el dia en què fa nou mesos des de la devastadora DANA que va deixar 228 víctimes mortals -entre elles una dona embarassada de vuit mesos- ha arrencat al voltant de les 19 hores al parc de les Barraques amb el Parc de les Barraques on s'ha realitzat un mural commemoratiu.

Els familiars han mostrat cartells amb fotografies de les persones mortes sota el lema"Justícia' pels éssers estimats que van perdre: Mazón dimissió". A més, s'han sentit crits de "Mazón dimissió", "Mazón a presó", "Mazón, ni oblit ni perdó", "No són morts, són assassinats", "el president, a Picassent", "els pobles de l'horta porten la revolta" i "No volem, no volem, un assassí de president", entre d'altres.

"Aquest homicida ha de sortir de les institucions. No pararem fins que surti. Ell i totes les persones que li donin suport", ha subratllat Álvarez en declaracions als mitjans. Pel que fa a si té esperança que Mazón dimiteixi, Álvarez ha afirmat que no sap si ho farà, però que espera que "algun dia la justícia ho posi al seu lloc, que és la presó". Així, ha assenyalat que si hagués de complir un any de presó per cadascun dels morts "no en té prou vida".