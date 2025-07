Mazón s'assegura 150.000 euros en complir dos anys de mandat

Carlos Mazón està de celebració, compleix aquest diumenge dos anys com a president de la Generalitat Valenciana i s'assegura tenir un sou públic de 75.000 euros els dos pròxims anys.

El 13 de juliol de 2023 es va proclamar Mazón president del País Valencià, amb l'ajuda dels vots de Vox. Significant el primer pacte en tot l'Estat amb la ultradreta, després de la celebració d'eleccions autonòmiques.

El salari públic, tot i deixar de ser president, respon al fet que, segons el que estableix l'Estatut dels expresidents de la Comunitat Valenciana, complir dos anys com a president permet convertir-se en membre del Consell Jurídic Consultiu. Això atorga una remuneració pública durant el mateix temps que s'ha estat ocupant el càrrec de president.

Tot i que la pressió sembli que minvi, la continuïtat de Mazón com a màxim dirigent al País Valencià està en risc. Carlos Mazón no té suport dins del PP i Francisco Camps ja es proposa com a substitut, se l'assenyala des de l'oposició i part del país l'acusa d'assassí després de la negligència mostrada en la gestió de la Dana quan 228 valencians van morir.

Val a recordar que durat la Dana, Mazón no va alterar la seva agenda fins ben entrada la tarda d'aquell 29 d'octubre. El dirigent primer va dir que aquell dia havia tingut un "dinar privat"; uns dies més tard era un "dinar de feina". Després el seu gabinet va reconèixer que havia compartit àpat amb la periodista Maribel Vilaplana per oferir-li la direcció de la radiotelevisió pública d'À Punt.

Sobre el famós dinar del president s'han conegut versions i versions que finalment han resultat ser contradictòries i que segons la Generalitat Valenciana, no es va pagar amb diners públics, ja que Mazón va assistir en forma de líder del PP. Tot i això, el partit popular no ha arribat mai a ensenyar cap factura relativa al dinar.

Si arriba al 2027: 75.000 euros durant 15 anys

Tot i que sembli que les coses es compliquen per a Mazón per sostenir-se durant tota la legislatura i arribar al 2027. En el cas que hi arribés, el guardó seria molt major: es garantiria 75.000 euros públics durant 15 anys, a més de dos assessors, un xòfer i una oficina.