El PP titlla la directora de Protecció Civil espanyola de «piròmana»

Continua la batussa política a l'Estat pels incendis. El vicesecretari del PP, Elías Bendodo, ha acusat aquest dijous la directora de Protecció Civil, Virgínia Barcones, de ser "una piròmana més", i ha advertit el govern espanyol que els incendis "no s'apaguen amb ideologia ni amb crispació", sinó amb "col·laboració i lleialtat institucional".
Així ho ha afirmat Bendodo a les portes de la seu popular un dia després que Barcones acusés algunes comunitats autònomes afectades pels focs -i governades pel PP- d'haver sol·licitat "coses impossibles". L'executiu central replicat les acusacions dels populars i ha assegurat que no les comparteix. "És molt còmode parlar i criticar des dels despatxos", ha retret la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una atenció als mitjans des de Múrcia.
El PP carrega contra el govern espanyol
Bendodo ha insistit que una directora de Protecció Civil no pot dir que hi ha hagut "un sobredimensionament" de la situació i li ha retret que en comptes de parlar de "qüestions tècniques" es dediqui a "insultar" les comunitats governades pel PP. "És una piròmana més, i així és impossible solucionar els problemes", ha denunciat el vicesecretari popular.
El dirigent del PP ha aprofitat per acusar el govern espanyol de “deslleialtat” amb la gestió dels incendis forestals i de veure en cada crisi "una oportunitat" per perjudicar el PP. "S'equivoquen, perquè el que fan és mal als ciutadans", ha lamentat el vicesecretari, que ha tornat a lamentar que el pacte d'estat anunciat per Sánchez no és necessari.
La directora de Protecció Civil es defensa
La directora de Protecció Civil ha respost a les crítiques del PP i ha denunciat que està patint una "campanya de difamació". "Em sembla tan poc responsable, fort, i poc ètic que una persona em digui piròmana (...). Fins on hem d'arribar?" s'ha qüestionat Barcones, que ha reclamat “respecte” cap a la seva persona.
El PSOE també ha reaccionat als atacs del PP i ha assegurat que no els comparteix. "Expressions i declaracions com aquestes no ajuden. S'ha de valorar l'esforç de les persones que estan treballant a primera línia de foc", ha asseverat Robles, que ha retret als populars que critiquin "des dels seus despatxos".
Sobre la seva compareixença al Senat, sol·licitada pel PP aquest dimarts, Robles ha dit que està "encantada" de poder-se explicar. "Tindrem l'oportunitat de concretar tot el que hem fet, que és molt, i d'allò que els altres no han fet", ha sentenciat la ministra.