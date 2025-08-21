Els bombers catalans asseguren el flanc dret de l’incendi de Jarilla

Els Bombers de la Generalitat es preparen per tornar de Jarilla, Extremadura, després d'haver assegurat el flanc dret de l'incendi forestal, la tasca que tenien assignada i que han aconseguit amb l'ajuda de bombers de Múrcia i forestals de parcs nacionals. Així ho ha explicat el sotsinspector Ferran Garcia, cap de l'expedició a l'incendi, que ha assegurat que ja es preparen per tornar aquest divendres cap a Catalunya, un cop finalitzin el torn de nit. Segons han indicat fonts dels Bombers a l'ACN, per ara no hi ha previst cap relleu, si bé el cos està a disposició del Ministeri de Transició Ecològica si cal el suport de més efectius dels Bombers de la Generalitat.
Segons ha explicat Garcia, dimecres es va fer molta feina i es va poder assegurar el flanc dret de l'incendi de Jarilla. "Hem tancat l'incendi en el flanc dret, que és la tasca que teníem", ha indicat en declaracions difoses per Bombers a X. El sotsinspector ha afirmat també que les condicions meteorològiques van ajudar i que ara ja es preparen per a la tornada a casa.
L'estabilització del flanc dret es va fer amb eines mecàniques, manuals i foc tècnic dirigit pel GRAF. La zona, que tenia pendents de fins a 320 metres, va quedar ben remullada i aquest dijous els bombers repassaran l'àrea per vigilar que no hi hagi represes.
El comboi d'ajuda per combatre els focs que devoren des de fa dies el nord-oest de la Península -i, concretament, el de Jarilla- va sortir dilluns al migdia des del Parc de Bombers de Lleida. El contingent estava format per 55 bombers, 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris, i la previsió ja era quedar-s'hi fins divendres.
Aquest ajut es va sumar a l'enviament, dissabte, d'un avió de vigilància i atac a la base de Támega, a Ourense, per donar suport a les tasques d'extinció dels incendis de Galícia. D'altra banda, segons ha explicat Bombers també hi ha dos coordinadors d'operacions aèries (COA) dels Bombers de la Generalitat que estan ajudant a coordinar operacions aèries a Larouco, a Galícia.