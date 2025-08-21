La Fiscalia investigarà els ajuntaments afectats pels incendis per no tenir plans de prevenció

La Fiscalia especialitzada en Medi Ambient i Urbanisme està investigant la falta de plans de prevenció contra els incendis forestals en els municipis afectats pels focs, segons ha confirmat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una entrevista a Catalunya Ràdio.
El ministre ha explicat que "treballa" amb la Fiscalia per abordar aquesta qüestió, tot i que ha assegurat que "no li consta" que hi hagi zones d'alt risc a l'Estat que no tinguin plans de prevenció. Preguntat per si creu que han faltat mitjans per combatre els focs tal com ha criticat el PP, Marlaska ho ha negat. "Mitjans en tenim, el que hem de fer és treballar en una altra fase, que és la de la prevenció", ha apuntat.
Un estira-i-arronsa constant
El ministre ha insistit que l'Estat ha ofert "des del minut u" tots els mitjans requerits per les diferents comunitats autònomes i ha criticat els atacs del PP, que van començar "quan els focs encara estaven actius". "Em preocupa que facin servir el conjunt de les tragèdies per atacar-nos, perquè genera una desvinculació de la societat cap a les institucions", ha dit.
Sobre la situació actual dels focs, Marlaska ha explicat que actualment hi ha 18 incendis actius, i que les situacions més complexes es continuen trobant a les comunitats de Castella i Lleó, fonamentalment a la província de Lleó, al municipi de Barniedo de la Reina. També ha dit que hi ha complexitats a Galícia i a l'incendi de Càceres de Jarilla, a Extremadura.
Previsió positiva per la meteorologia
El ministre ha explicat que en general les condicions climatològiques són més favorables i que això ha de facilitar la tasca d'extinció dels focs actius. Sobre el nombre d'incendis que han estat intencionats, Marlaska ha concretat que hi ha un gran nombre d'incendis dels quals no se'n pot determinar l'origen, però que entre aquells que sí, un terç són intencionats.
"Hi ha imprudències greus que moltes vegades s'obliden, com les d'aquells que desobeeixen les ordenances municipals de no fer tasques al camp, o de cremar rostolls", ha matisat. Això sí, ha negat que un 80% dels incendis siguin intencionats, com va afirmar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Al Senat per donar explicacions
Per altra banda, Grande-Marlaska ha garantit que acudirà al Senat per parlar sobre els incendis després de ser citat pel PP. La seva presència al Senat serà per donar explicacions sobre la gestió dels incendis forestals: "Les compareixences davant la sobirania popular, davant els representants de la sobirania popular, evidentment, és una obligació i un deure".