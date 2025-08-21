Les «fake news» i el canvi climàtic ja són percebudes com les principals amenaces

La difusió d'informació falsa a internet, el canvi climàtic i la situació econòmica mundial són, a parer dels espanyols, les principals amenaces a les quals s'enfronten, segons un estudi de Pew Research, un prestigiós think tank americà, fet a 25 països de tot el món per identificar les principals pors que tenen els ciutadans a escala mundial.
En el cas de l'estat espanyol, el 73% dels enquestats mencionen que la informació falsa és pel que se senten més amenaçats, seguit del canvi climàtic -amb un 72%- i la situació econòmica mundial amb el 71%: és a dir, que hi ha una diferència molt petita entre les tres principals problemàtiques.
Pel que fa a les xifres comparades amb les recollides l'any passat, s'ha produït un lleuger augment entre qui apunta que la desinformació és la principal amenaça. L'any passat se situava al 70%, tres punts per sota de l'actual i que coincideix amb la proliferació dels discursos i les opcions polítiques vinculades a l'extrema dreta.
En comparació amb la mitjana dels altres 24 països comparats, els resultats són similars: en primer lloc, s'hi situen les fake news (73%), en segon lloc, l'economia global (68%), i, en tercer lloc, el canvi climàtic (67%). Per altra banda, temes com el terrorisme i les malalties infeccioses completen el llistat, tot i que hi ha països amb gran volum de població -com ara França- que situen el terrorisme com a la primera por. El país veí ha patit en els darrers anys diversos atacs amb motivació gihadista.
Canvi climàtic
Pel que fa a la por pel canvi climàtic, s'observa una evolució positiva en la percepció d'aquest risc respecte del 2013 -quan es van recollir les primeres dades-, que deia que el 68% dels espanyols situaven el canvi climàtic com a la principal por. Tot i això, el pic màxim va ser el 2017 amb un 89% de persones que se sentien molt amenaçades pel canvi climàtic, en canvi, l'enquesta, feta des de gener fins a l'abril d'aquest any, situa la preocupació en el 72%.
Per altra banda, des del prisma ideològic, Espanya se situa en la mitjana mundial en referència a les diferències de por sobre el canvi climàtic. Mentre que entre els que s'autodenominen d'esquerres un 90% ho situa com a la principal preocupació; els que es presenten com de dretes ho fan un 59%. Hi ha diferència, però encara és més accentuada en països com Austràlia o Estats Units, on Trump i líders republicans s'han apuntat a les tesis negacionistes que, per ara, no abraça la dreta europea. En el cas dels EUA, entre les dues ideologies hi ha una diferència de 64 punts: un 84% dels liberals americans ho situen com principal amenaça, mentre que els conservadors un 20%. Mentre que la diferència entre els dos pols espanyols és de 31 punts.
Economia global
Les circumstàncies econòmiques globals, en mig de la guerra aranzelària iniciada per l'Administració de Donald Trump i les conseqüències de la invasió russa d'Ucraïna i d'Israel sobre Palestina, són la principal amenaça per a molts països. Concretament, la mitjana dels països estudiats se situa al 70%, i Espanya es troba un punt per sobre de la mitjana, i és el segon país europeu més preocupat, per darrere de Grècia.
Segons les dades de l'estudi, la preocupació és major en els països de rendes mitjanes-baixes que en els de rendes altes. Així doncs, la mitjana en els nou països de renda mitjana inclosos en l'enquesta se situa vora el 75%, mentre que és del 65% en els 16 de rendes altes.
Des de 2017, quan es va preguntar per primera vegada per l'amenaça que suposa l'estat de l'economia mundial, la xifra ha anat en augment en 21 dels països consultats, amb un augment considerable a Alemanya (+38 punts) i països com el Canadà, Suècia, Països Baixos.
Terrorisme
Pel que fa a la preocupació pel terrorisme, Espanya se situa en la mitjana del 69%, tot i tenir de veí l'estat més preocupat d'Europa, França, amb un 84%. En aquest cas les rendes també entren en joc, i s'observa com en els països amb rendes mitjanes-baixes hi ha una major preocupació que en els països més rics.
En aquest cas la polarització ideològica denota les diferències entre les persones autodenominades de dretes i d'esquerres, tot i que en aquest cas és menys contundent que amb el canvi climàtic. Pel que fa a la gent espanyola de dretes, un 76% posiciona el terrorisme com a la major amenaça, mentre que la gent d'esquerres ho situa un 52%. Tot i ser una diferència menor en comparació amb el canvi climàtic, situa a Espanya en la tercera posició en referència en la diferència segons la ideologia, per darrere dels EUA i Austràlia.