La tuneladora de l’L9 del metro afronta l’últim any d’excavació del tram central de la línia

La tuneladora de l’L9 del metro de Barcelona encara el darrer any d’excavació del tram central de la línia. L’obra del subsol enceta l’última part, un cop va reprendre la marxa a l’octubre, després que quedés aturada l’estiu del 2024 a la futura estació de Mandri.\r\n\r\nEl president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han visitat aquest dimarts l’estat dels treballs. Actualment, la màquina ja ha perforat uns 135 metres, després de recuperar l’activitat, dels prop d’1,6 quilòmetres que resten per arribar a Lesseps. La voluntat del Govern és que les dues estacions quedin unides a finals de l’estiu vinent. La maquinària ha trobat durant aquests mesos granit, pissarres i gresos.\r\n\r\nLa inversió entre enguany i 2032 serà de 1.000 milions d’euros i en el global de les obres s’enfila per sobre dels 6.200 milions. Un cop acabada, la línia tindrà una allargada de 48 quilòmetres, 50 estacions i 17 intercanviadors. La Generalitat calcula que hi haurà 113 milions d’usuaris i això farà que s’evitin la circulació de 8.130 vehicles.\r\n